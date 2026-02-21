आरएसएफ ने लोगों के लिए खाना ले जा रहे ट्रकों पर किया हमला, 3 लोगों की मौत और 4 घायल

सूडान (Sudan) में सेना और अर्धसैनिक बल (पैरामिलिट्री) रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ - आरएसएफ (Rapid Support Forces - RSF) के बीच चल रही खूनी जंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। 15 अप्रैल 2023 को दोनों पक्षों के बीच जंग शुरू हुई थी और अभी भी इसके रुकने की संभावना नज़र नहीं आ रही। सूडान में जंग की वजह से जान-माल का भारी नुकसान हो चुका है। कई हज़ार लोग मारे जा चुके हैं, लाखों घर तबाह हो गए जिससे लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। करोड़ों लोगों को खाने की समस्या झेलनी पड़ रही है। सूडान में अक्सर ही आरएसएफ के हमले देखने को मिलते हैं और अब एक बार फिर ऐसा ही देखने को मिला है।