NASA ने मानी गलती: मात्र 8 दिन का था मिशन… तकनीकी खराबी के कारण 286 दिन अंतरिक्ष में फंसे रह गए थे सुनीता विलियम्स और विल्मोर

नासा के प्रशासक जेरेड इसाकमैन ने कर्मचारियों को लिखे पत्र में कहा कि उस समय, अगर अलग फैसले लिए गए होते, अगर थ्रस्टर्स ठीक नहीं हुए होते, या डॉकिंग नाकाम रही होती, तो इस मिशन का नतीजा बहुत-बहुत अलग हो सकता था। माना जा रहा है कि नासा और बोइंग के बीच का अनुबंध ऐसा था जिसने नासा को तकनीकी विकास में हस्तक्षेप करने से रोका। जब क्रू को वापस लाने के विकल्पों पर चर्चा हो रही थी, तो नासा और बोइंग के अधिकारियों के बीच मतभेद भी हुए।