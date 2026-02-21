Thai Police का गजब कारनामा: ‘शेर’ बनकर दबोचा शातिर चोर, Video देख आप भी रह जाएंगे हैरान!

पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार करने के लिए शेर का रूप धरा। (फोटो: स्क्रीन शॉट)
Undercover: थाईलैंड से एक बेहद ही हैरान करने वाला और किसी सस्पेंस फिल्म जैसा सीन सामने आया है। बैंकॉक के बाहरी इलाके में पुलिस ने एक शातिर चोर को पकड़ने के लिए ऐसा भेस बदला, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। यह चोर पुलिस को पहले कई बार चकमा दे चुका था, लेकिन इस बार अंडर कवर (Undercover) पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए शेर का मुखौटा पहने नर्तक (Lion dancers) का रूप धारण कर लिया। इस अनोखी गिरफ्तारी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
दरअसल, यह पूरा मामला बैंकॉक के करीब नोनथबुरी प्रांत (Nonthaburi province) का है। इलाके में 33 साल का एक शातिर चोर मंदिरों और वीआईपी घरों से कीमती चीजें चुराता था। उसने हद तो तब कर दी जब उसने एक स्थानीय पुलिस कमांडर के घर में ही तीन बार चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। पुलिस के मुताबिक, इस चोर ने लगभग 64,000 अमेरिकी डॉलर (करीब 53 लाख रुपये) मूल्य की प्राचीन बौद्ध कलाकृतियां और भगवान बुद्ध की दो 12-इंच की मूर्तियां चुराई थीं। पुलिस जब भी उसे पकड़ने जाती, वह उन्हें दूर से ही पहचान कर भाग निकलता था।
पुलिस ने ऐसे बनाया मास्टरप्लान
चोर की इसी चालाकी को खत्म करने के लिए पुलिस ने एक गजब का सीक्रेट प्लान बनाया। लूनर न्यू ईयर (चंद्र नववर्ष) के मौके पर स्थानीय मंदिरों के पास मेले और 'लॉयन डांस' (शेर नृत्य) का आयोजन हो रहा था। पुलिस की एक टीम लाल और सुनहरे रंग के पारंपरिक लॉयन कॉस्ट्यूम (शेर की भारी-भरकम पोशाक) में छिप गई और डांसर्स की टोली में शामिल हो गई।
फिल्मी स्टाइल में हुई गिरफ्तारी
मेले की भीड़ के बीच वह चोर बेखौफ होकर घूम रहा था। तभी शेर का वेश धरे पुलिसकर्मी पारंपरिक धुन पर नाचते हुए धीरे-धीरे उसके बिल्कुल करीब पहुंच गए। इससे पहले कि चोर को किसी खतरे का अहसास होता, शेर के भारी भरकम सिर के अंदर छिपा पुलिस अधिकारी अचानक बाहर निकला और उसने झपट्टा मार कर चोर को जमीन पर पटक दिया। तुरंत ही आसपास सादे कपड़ों में मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने भी उसे चारों तरफ से घेर कर गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने कुबूल किया कि वह नशे और जुए की लत पूरी करने के लिए चोरियां करता था।
इस पूरी घटना का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग थाई पुलिस की जमकर तारीफ कर रहे हैं। आम जनता का कहना है कि पुलिस की यह तरकीब किसी जासूसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। स्थानीय लोगों और मंदिर प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है और पुलिस की इस शानदार क्रिएटिविटी और मेहनत की सराहना की है।
गिरफ्तार किए गए 33 वर्षीय आरोपी को जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब उन खरीदारों की तलाश कर रही है जिन्हें इस चोर ने चुराई गई प्राचीन बौद्ध कलाकृतियां और कीमती मूर्तियां बेची थीं, ताकि सारा माल जल्द से जल्द बरामद किया जा सके। आरोपी पर पहले से भी चोरी और ड्रग्स से जुड़े कई मामले दर्ज हैं, जिन पर अब फास्ट-ट्रैक कोर्ट में कड़ी सजा दिलाने की तैयारी चल रही है।
इस मजेदार लेकिन गंभीर घटना ने यह साबित कर दिया है कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, कानून के हाथ उस तक पहुंचने का कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। इसके अलावा, त्योहारों और मेलों की आड़ में होने वाले अपराधों पर लगाम कसने के लिए पुलिस का यह 'अंडरकवर ऑपरेशन' दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियों के लिए काम का एक नया और बेहतरीन तरीका बन गया है।
