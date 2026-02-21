Thai Police का गजब कारनामा: ‘शेर’ बनकर दबोचा शातिर चोर, Video देख आप भी रह जाएंगे हैरान!

मेले की भीड़ के बीच वह चोर बेखौफ होकर घूम रहा था। तभी शेर का वेश धरे पुलिसकर्मी पारंपरिक धुन पर नाचते हुए धीरे-धीरे उसके बिल्कुल करीब पहुंच गए। इससे पहले कि चोर को किसी खतरे का अहसास होता, शेर के भारी भरकम सिर के अंदर छिपा पुलिस अधिकारी अचानक बाहर निकला और उसने झपट्टा मार कर चोर को जमीन पर पटक दिया। तुरंत ही आसपास सादे कपड़ों में मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने भी उसे चारों तरफ से घेर कर गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने कुबूल किया कि वह नशे और जुए की लत पूरी करने के लिए चोरियां करता था।