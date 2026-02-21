आइलैंड पर बनाया ‘एसी का जंगल’, भीषण गर्मी में भी तापमान 21 डिग्री

Gewan Island: कतर की भीषण गर्मी में जहां लोग दिन में घरों और मॉल में बंद रहने को मजबूर होते हैं, वहीं राजधानी दोहा के पास बना गेवॉन आइलैंड (Gewan Island) अब खुली हवा में ठंडी सैर का मौका दे रहा है। यहां 450 मीटर लंबा ‘क्रिस्टल वॉक’ नाम का रास्ता तैयार किया गया है जिसे एसी वाला जंगल भी कहा जा रहा है।