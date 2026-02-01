डोनाल्ड ट्रंप ने फिर फोड़ा टैरिफ बम, 10 से बढ़ाकर किया 15 प्रतिशत, पूरी दुनिया में मचा हड़कंप!

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा, 'अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कल जारी किए गए हास्यास्पद, खराब ढंग से लिखे गए और असाधारण रूप से अमेरिका विरोधी टैरिफ संबंधी फैसले की गहन, विस्तृत और संपूर्ण समीक्षा के आधार पर, कई महीनों के विचार-विमर्श के बाद, कृपया इस बयान को इस बात का प्रतिनिधित्व करने दें कि मैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में, उन देशों पर लगाए गए 10% के वैश्विक टैरिफ को तत्काल प्रभाव से पूरी तरह से अनुमत और कानूनी रूप से मान्य 15% के स्तर तक बढ़ा रहा हू। इनमें से कई दशकों से बिना किसी दंड के अमेरिका को 'लूट' रहे थे (जब तक मैं नहीं आया!)।'