बलूच लिबरेशन आर्मी ने बढ़ाई पाकिस्तान की मुसीबत, बनाई खुद की नौसेना, 3 जवान मार गिराए

बलूच लिबरेशन आर्मी ने अपने बयान में कहा कि अब तक वह जमीन पर हमले करता था, लेकिन अब समुद्र में भी ऑपरेशन करना उसकी रणनीति में बड़ा बदलाव है। संगठन ने यह भी कहा कि वह समुद्री रास्तों से होने वाले संसाधनों के इस्तेमाल को रोकना चाहता है और तटीय इलाकों पर अपनी पकड़ मजबूत करेगा। BLA ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें 4 नकाबपोश लोग समुद्र की ओर जाते हुए और एक स्पीडबोट पर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि, इन सभी दावों की अभी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।