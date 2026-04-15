मिडिल ईस्ट तनाव पर UN ने जताई चिंता, कहा- समस्या का समाधान मिलिट्री एक्शन नहीं, सीजफायर पर भी दिया बयान



संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के प्रवक्ता स्टेफान दुजारिक ने बताया कि होर्मुज स्ट्रेट से समुद्री व्यापार में रुकावट आने का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है और कई क्षेत्रों में असुरक्षा बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि उर्वरक और उसके कच्चे माल की आपूर्ति में आई रुकावटों के कारण दुनिया भर में लाखों कमजोर लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा का संकट और भी गहरा गया है। इसके अलावा, ईंधन, परिवहन और आपूर्ति शृंखला में आई बाधाओं के चलते जीवन-यापन की लागत भी लगातार बढ़ती जा रही है।