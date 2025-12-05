अमेरिका में 30 से ज्यादा देशों की एंट्री पर लग सकती है रोक, जानें ट्रंप क्यों बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं ट्रैवल बैन

अमेरिकी सरकार शुरुआत से ही कड़े फैसले ले रही है। अब यह नया फैसला अमेरिका जाने की इच्छा रखने वालों के लिए चिंता का कारण बन सकता है। इस प्रतिबंध को तब और गति मिली, जब अमेरिका में नेशनल गार्ड पर हमला हुआ। इस हमले में दो नेशनल गार्ड की मौत हो गई थी। अमेरिकी अधिकारियों ने इस हमले के लिए एक अफगान नागरिक को जिम्मेदार ठहराया था और दावा किया था कि वह स्थापित पुनर्वास मार्ग के जरिए अमेरिका पहुंचा था। इस घटना के बाद अधिकारियों ने माना कि उस समय जांच प्रक्रिया पर्याप्त नहीं थी। इसी घटना को आधार बनाकर अब अमेरिकी सरकार इस प्रतिबंध को सुरक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी बता रही है।