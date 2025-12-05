अमेरिका में 30 से ज्यादा देशों की एंट्री पर लग सकती है रोक, जानें ट्रंप क्यों बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं ट्रैवल बैन

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप (ANI)
Travel Ban: अमेरिका सरकार यात्रा प्रतिबंध (ट्रैवल बैन) पर एक बड़ा निर्णय लेने जा रही है। इसकी पुष्टि अमेरिका सरकार में होमलैंड सिक्योरिटी सचिव क्रिस्टी नोएम ने की है। उन्होंने कहा कि सरकार अब 30 से अधिक देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगा सकती है। यह प्रतिबंध उन देशों पर लागू होगा जहां स्थिर सरकार नहीं है। हालांकि, उन्होंने प्रतिबंधित देशों के नाम बताने से इंकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे देश जो शरण मांगने वाले लोगों की जांच में सहयोग नहीं करते, वे इस सूची में प्राथमिकता पर रहेंगे।
यात्रा प्रतिबंध के संभावित विस्तार के संकेत साल की शुरुआत में ही मिल गए थे, जब इस वर्ष की शुरुआत में एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। बताया जा रहा है कि यह विस्तार उसी घोषणा पत्र पर आधारित है। उस घोषणा पत्र में 12 देशों के नागरिकों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था, जबकि 7 अन्य देशों के नागरिकों पर अलग-अलग स्तर के प्रतिबंध लागू किए गए थे।
अमेरिकी सरकार शुरुआत से ही कड़े फैसले ले रही है। अब यह नया फैसला अमेरिका जाने की इच्छा रखने वालों के लिए चिंता का कारण बन सकता है। इस प्रतिबंध को तब और गति मिली, जब अमेरिका में नेशनल गार्ड पर हमला हुआ। इस हमले में दो नेशनल गार्ड की मौत हो गई थी। अमेरिकी अधिकारियों ने इस हमले के लिए एक अफगान नागरिक को जिम्मेदार ठहराया था और दावा किया था कि वह स्थापित पुनर्वास मार्ग के जरिए अमेरिका पहुंचा था। इस घटना के बाद अधिकारियों ने माना कि उस समय जांच प्रक्रिया पर्याप्त नहीं थी। इसी घटना को आधार बनाकर अब अमेरिकी सरकार इस प्रतिबंध को सुरक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी बता रही है।
होमलैंड सिक्योरिटी सचिव नोएम ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन अमेरिका में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों की पहचान को पूरी तरह सत्यापित नहीं कर सकता, जो कि एक गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की सुरक्षा किसी भी राजनीतिक संवेदनशीलता से अधिक महत्वपूर्ण है। नोएम ने साफ कहा कि यदि किसी देश में स्थिर सरकार नहीं है, और यदि वह देश अपने नागरिकों की पहचान संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने में अमेरिका की मदद नहीं कर सकता, तो उस देश के नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग