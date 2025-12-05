पुरुषों की कमी के चलते इस देश में घंटों के हिसाब से पति किराए पर ले रही महिलाएं, घर के काम में करते है मदद

न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, पुरुष साथी नहीं होने पर घर के रोज़मर्रा के कामों को संभालने के लिए इस देश की महिलाओं को किराए पर काम करने वाले कारीगरों की मदद लेनी पड़ती है। इसके लिए 'मैन विद गोल्डन हैंड' नामक एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, जो मरम्मत करने और अन्य घर के कामों के लिए किराए पर कारीगर उपलब्ध कराता है। इसी तरह एक 'एक घंटे के लिए पति' के नाम का भी एक प्लेटफॉर्म है, जो पेंटिंग करने, परदे ठीक करने और अन्य रखरखाव के कामों को तुरंत निपटाने के लिए घंटे के हिसाब से कारीगर किराए पर देता है।