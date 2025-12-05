ट्रंप चाहे कुछ भी बोलें, पुतिन ने कहा-रूस भारत को तेल और गैस सप्लाई करता रहेगा

India Russia Energy Partnership 2025: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के बयानों को धता बताते हुए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत यात्रा के दौरान भारत के साथ अपनी दोस्ती पर यह कह कर जोर दिया कि रूस भारत को तेल और गैस सप्लाई (Putin Energy Assurance) करता रहेगा। रूस ने इस घोषणा के साथ भारत के साथ अपनी दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी की पुष्टि कर दी। पुतिन ने कहा कि रूस भारत के लिए एक भरोसेमंद और स्थिर ऊर्जा आपूर्तिकर्ता (India Russia Energy Partnership 2025) बना रहेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साझा प्रेस कॉन्फ़्रेंस में यह भी बताया कि दोनों देश ऊर्जा क्षेत्र में पहले से ही सफल साझेदारी देख रहे हैं।