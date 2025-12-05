रूस के बाजार में छा गया भारत, पाकिस्तान की बढ़ी टेंशन! मीडिया में दिख रहा डर

India Russia Relations: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का 4-5 दिसंबर 2025 का भारत दौरा कूटनीतिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। पाकिस्तान के मीडिया और सोशल मीडिया पर पुतिन का भारत दौरा (India Russia Relations) छाया हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया में भारत और रूस के व्यापारिक रिश्तों में गर्माहट (India Russia Partnership) पर चिंता जताई गई है। पाक मीडिया ने इस दौरे को भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता और वैश्विक संतुलन के दृष्टिकोण से कवर किया है। उधर पाकिस्तान में कई लोग पूछ रहे हैं कि पुतिन अक्सर भारत आते हैं, पर कभी पाकिस्तान नहीं — इस बात को वे अपने देश का ‘नज़रअंदाज़’ करना मान रहे हैं।