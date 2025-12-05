भारत–रूस समझौते: मोदी ने पुतिन को दिया रूसी नागरिकों को 30 दिन के ई-टूरिस्ट वीजा का तोहफा

India Russia Free E-Tourist Visa: भारत और रूस के बीच हुए वार्षिक शिखर सम्मेलन 2025 ने दोनों देशों के रिश्तों को एक नई दिशा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी। लेकिन इस मुलाकात का सबसे बड़ा आकर्षण वह घोषणा रही, जिसमें भारत ने रूस के नागरिकों को 30 दिन का मुफ्त ई-टूरिस्ट वीज़ा (Free E-Tourist Visa)देने का फैसला किया। यह पहल दोनों देशों के लोगों के बीच दूरी कम करने और पर्यटन (India Russia Tourism) को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।