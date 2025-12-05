भारत का कैसा होगा दूसरा रूसी परमाणु संयंत्र,यूएस की मदद के ​बिना पुतिन-मोदी का पॉवर गेमचेंजर प्लान

India Russia Nuclear Power Plant: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में रूस-डिज़ाइन वाले दूसरे परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ चर्चा (Modi Putin Energy Talks) की है। भारतीय पक्ष ने परियोजना के लिए साइट आवंटित करने की प्रतिबद्धता जताई है। इसके अलावा पुतिन की दो दिवसीय भारत यात्रा के दौरान रूस ने प्रस्ताव रखा कि भारत Su-57 लड़ाकू विमानों का स्थानीय उत्पादन करे। यह दौरा भारत-रूस ऊर्जा और रक्षा सहयोग को और मजबूत करने वाला माना जा रहा है। इस वार्ता से यह संकेत मिला है कि रूस और भारत 2025 में अपने परमाणु ऊर्जा सहयोग (India Russia Nuclear Cooperation) को अगले स्तर पर ले जाने की योजना बना रहे हैं। इस संबंध(India Russia Nuclear Power Plant) में रूसी कंपनी रोसाटोम Rosatom और भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम (Nuclear Power Corporation) बातचीत कर रहे हैं। यह भारत में दूसरा रूसी-डिज़ाइन वाला परमाणु संयंत्र होगा।