Putin visit India: पुतिन से मुलाकात के बाद PM मोदी बोले- भारत न्यूट्रल नहीं, जंग में किस ओर खड़ा है भारत?

पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया को एक बार फिर शांति की जरूरत है। भारत शांति के हर प्रयास का समर्थन करता है। भारत–रूस के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं और आने वाले समय में ये संबंध और नई ऊंचाइयों को छूएंगे। पीएम मोदी ने यूक्रेन जंग को लेकर कहा कि भारत न्यूट्रल नहीं है। भारत शांति के पक्ष में है। भारत शांति की कोशिशों के साथ खड़ा है। हम सबको शांति का रास्ते पर चलना है। हमारा अपना पक्ष है। भारत न्यूट्रल नहीं रह सकता।