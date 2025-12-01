नेपाल ने चीनी कंपनी को दिया ठेका: नक्शे पर छापे भारत के हिस्से, नए नोट से गरमाया पुराना विवाद

Nepal Currency Map Dispute: नेपाल राष्ट्रीय बैंक ने एक ऐसा फैसला लिया है, जिससे भारत में खलबली मच गई है। बैंक ने 50, 500 और 1000 रुपए के नए नेपाली नोट (China Nepal Banknotes) छापने का पूरा ठेका चीन की सरकारी कंपनी चाइना बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन (Nepal Currency Map Dispute) को दे दिया है। डिजाइन तैयार करने, छापने और नेपाल तक पहुंचाने की सारी जिम्मेदारी अब इसी चीनी कंपनी पर है। ठेके के मुताबिक, सिर्फ नौ महीने में सारा काम पूरा हो जाना चाहिए। सबसे कम बोली लगाने की वजह से इस कंपनी का चयन किया गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है – पहले भी यही कंपनी नेपाल के 5, 50, 100 और 500 रुपए के नोट छाप चुकी है। खास बात यह है कि 1000 रुपए के नोट (Nepal New 1000 Rupee Note) के लिए 43 मिलियन नेपाली रुपए का लेटर ऑफ इंटेंट भी जारी कर दिया गया है। नए 1000 रुपए के नोट में नेपाल का राष्ट्रीय फूल लालीगुराँस की सात अलग-अलग तस्वीरें इसकी खासियत होंगी। ये सात फूल सात प्रांतों के प्रतीक होंगे। नोट पर मौजूदा गवर्नर प्रोफेसर डॉ. विश्वनाथ पौडेल के हस्ताक्षर भी होंगे।