विदेश

पाकिस्तान पुलिस का एक्शन, 6 आतंकियों का किया एनकाउंटर

आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की लड़ाई जारी है। अब पाकिस्तानी पुलिस को आतंकियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है।

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 27, 2025

Pakistan police

Pakistan police (Photo - ANI)

पाकिस्तान (Pakistan) एक समय पर आतंकवाद (Terrorism) का हॉटस्पॉट माना जाता था, लेकिन अब आतंकवाद ही पाकिस्तान के लिए गंभीर समस्या बन चुका है। पाकिस्तान में अक्सर ही आतंकी हमलों के मामले सामने आते हैं। पाकिस्तान में आतंकी सिर्फ आम जनता को ही नहीं, बल्कि सेना और पुलिस पर हमला करने से भी पीछे नहीं हटते। देश में आतंकवाद को खत्म करने के लिए पाकिस्तानी सेना और पुलिस भी एक्टिव है। अब पाकिस्तानी पुलिस ने आतंकियों के खिलाफ एक्शन लिया है।

6 आतंकियों का किया एनकाउंटर

पाकिस्तानी पुलिस ने जानकारी दी कि शुक्रवार को खैबर पख्तूनख्वा (Khyber Pakhtunkhwa) प्रांत के लक्की मरवत (Lakki Marwat) जिले में पुलिस ने काउंटर टेररिज़्म डिपार्टमेंट (सीटीडी) के साथ मिलकर जॉइंट ऑपरेशन चलाया और आतंकियों के ठिकाने पर हमला कर दिया। इससे आतंकी भी हैरान रह गए, क्योंकि यह जॉइंट ऑपरेशन पूरी तरह गुप्त रखा गया। पुलिस और सीटीडी ने एनकाउंटर करते हुए 6 आतंकियों का एनकाउंटर कर दिया।

अक्सर ही नागरिकों पर हमला करते हैं आतंकी

पुलिस ने बताया कि लक्की मरवत में आतंकी अक्सर ही ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए नागरिकों पर हमला करते हैं। इन हमलों में अब तक कई नागरिक घायल हो चुके हैं। ऐसे में काफी समय से पाकिस्तानी पुलिस इस मौके की तलाश में थी और मौका मिलते ही उन्होंने 6 आतंकियों का एनकाउंटर कर दिया। पाकिस्तानी पुलिस और सीटीडी के जॉइंट ऑपरेशन में कई आतंकी घायल भी हो गए।

