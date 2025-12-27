पाकिस्तान पुलिस का एक्शन, 6 आतंकियों का किया एनकाउंटर

पाकिस्तान (Pakistan) एक समय पर आतंकवाद (Terrorism) का हॉटस्पॉट माना जाता था, लेकिन अब आतंकवाद ही पाकिस्तान के लिए गंभीर समस्या बन चुका है। पाकिस्तान में अक्सर ही आतंकी हमलों के मामले सामने आते हैं। पाकिस्तान में आतंकी सिर्फ आम जनता को ही नहीं, बल्कि सेना और पुलिस पर हमला करने से भी पीछे नहीं हटते। देश में आतंकवाद को खत्म करने के लिए पाकिस्तानी सेना और पुलिस भी एक्टिव है। अब पाकिस्तानी पुलिस ने आतंकियों के खिलाफ एक्शन लिया है।