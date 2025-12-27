27 दिसंबर 2025,

शनिवार

विदेश

Year Ender: 2025 में इन विमान हादसों ने दुनिया को दिया गहरा झटका

Devastating Plane Crashes: 2025 में कई विमान हादसे हुए, लेकिन कुछ ऐसे विमान हादसे भो हुए जिन्होंने दुनिया को गहरा झटका दिया। आइए ऐसे विमान हादसों पर नज़र डालते हैं।

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 27, 2025

Air India Plane Crash in Ahmedabad

Air India Plane Crash in Ahmedabad (Photo - ANI)

2025 खत्म होने वाला है। इस साल कई बड़े हादसे हुए, जिनमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस साल पर गौर किया जाए, तो कई विमान हादसों (Plane Crashes) के मामले भी सामने आए। 2025 में दुनियाभर में विमान हादसों के मामलों में इजाफा हुआ, लेकिन कुछ विमान हादसे ऐसे भी रहे जिन्होंने दुनिया को बड़ा झटका दिया। आइए नज़र डालते हैं इस साल के तीन सबसे घातक विमान हादसों पर।

◙ अहमदाबाद विमान हादसा

भारत (India) में हुए अहमदाबाद प्लेन क्रैश (Ahmedabad Plane Crash) ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। इसी साल 12 जून को एयर इंडिया (Air India) के विमान के क्रैश होने से 260 लोगों की मौत हो गई थी। विमान में सवार 242 लोगों में से 241 लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी थी और जिस मेडिकल हॉस्टल से विमान की टक्कर हुई थी, उसके 19 लोगों की भी इस हादसे में मौत हो गई। इस विमान हादसे में विमान में सवार एक शख्स ही ज़िंदा बचा था, जो गंभीर रूप से घायल हो गया था। मेडिकल हॉस्टल के 67 लोग भी इस विमान हादसे में घायल हो गए थे।

◙ वॉशिंगटन डीसी विमान हादसा

अमेरिका (United States of America) की राजधानी वॉशिंगटन डीसी (Washington DC) में इस साल 29 जनवरी को एक विमान की लैंडिंग के दौरान पोटोमैक नदी के ऊपर अमेरिकी आर्मी के हेलीकॉप्टर से हवा में ही टक्कर हो गई थी। इस विमान हादसे में विमान में सवार 64 लोग (60 यात्री + 4 क्रू मेंबर्स) और हेलीकॉप्टर में 3 क्रू लोगों को मिलाकर कुल 67 लोगों की मौत हो गई थी। विमान और हेलीकॉप्टर टक्कर के बाद नदी में क्रैश हो गए थे।

◙ ओमदुरमान विमान हादसा

सूडान (Sudan) में सेना का सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान वादी सैदना एयरबेस से टेकऑफ के तुरंत बाद ओमदुरमान (Omdurman) के करारी इलाके में एक आवासीय क्षेत्र में क्रैश हो गया। विमान में 17 सैन्यकर्मी सवार थे और सभी की इस हादसे में मौत हो गई थी। वहीं क्रैश होने के बाद धरती पर 29 लोग मारे गए। इस विमान हादसे में कुल 46 लोगों की मौत हो गई थी और 10 घायल हो गए थे।

27 Dec 2025 12:22 pm

27 Dec 2025 11:51 am

Hindi News / World / Year Ender: 2025 में इन विमान हादसों ने दुनिया को दिया गहरा झटका

