तेज़ रफ्तार बस पलटने से मचा हाहाकार, वियतनाम में 9 लोगों की मौत

Bus accident in Vietnam (Photo - Tuoi Tre News on social media)
रोड एक्सीडेंट्स (Road Accidents) गंभीर समस्या है जो दुनियाभर के लिए चिंता का विषय है। रोड एक्सीडेंट्स के मामले आए दिन ही सामने आते रहते हैं और इनमें किसी तरह की कमी नहीं हो रही है। रोड सेफ्टी में चूक की वजह से रोड एक्सीडेंट्स के मामले देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक मामला अब वियतनाम में सामने आया है। वियतनाम के लाओ काई प्रांत के फिन्ह हो कम्यून में आज, शनिवार 27 दिसंबर को एक बस एक्सीडेंट हो गया।
वियतनाम के लाओ काई प्रांत के फिन्ह हो कम्यून में आज यात्रियों से भरी एक बस पलटने से हाहाकार मच गया। यह रोड एक्सीडेंट एक पहाड़ी सड़क पर हुआ। हादसे के समय बस में ड्राइवर समेत 19 लोग सवार थे।
इस बस एक्सीडेंट में 9 लोगों की मौत हो गई। सभी 9 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जिसके बाद उनके शवों को नज़दीकी अस्पताल के मुर्दाघर में भेजा गया।
इस हादसे में 8 लोग घायल हो गए। घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल घायलों की स्थिति सामने बताई जा रही है।
मामले की जांच चल रही है। शुरुआती जांच के अनुसार बताया जा रहा है कि बस के ब्रेक फेल होने की वजह से वो पलट गई और एक्सीडेंट हुआ।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग