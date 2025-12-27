तेज़ रफ्तार बस पलटने से मचा हाहाकार, वियतनाम में 9 लोगों की मौत

रोड एक्सीडेंट्स (Road Accidents) गंभीर समस्या है जो दुनियाभर के लिए चिंता का विषय है। रोड एक्सीडेंट्स के मामले आए दिन ही सामने आते रहते हैं और इनमें किसी तरह की कमी नहीं हो रही है। रोड सेफ्टी में चूक की वजह से रोड एक्सीडेंट्स के मामले देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक मामला अब वियतनाम में सामने आया है। वियतनाम के लाओ काई प्रांत के फिन्ह हो कम्यून में आज, शनिवार 27 दिसंबर को एक बस एक्सीडेंट हो गया।