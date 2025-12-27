27 दिसंबर 2025,

शनिवार

विदेश

तेज़ रफ्तार बस पलटने से मचा हाहाकार, वियतनाम में 9 लोगों की मौत

Vietnam Bus Accident: वियतनाम में एक भीषण बस एक्सीडेंट का मामला सामने आया है। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है।

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 27, 2025

Bus accident in Vietnam

Bus accident in Vietnam (Photo - Tuoi Tre News on social media)

रोड एक्सीडेंट्स (Road Accidents) गंभीर समस्या है जो दुनियाभर के लिए चिंता का विषय है। रोड एक्सीडेंट्स के मामले आए दिन ही सामने आते रहते हैं और इनमें किसी तरह की कमी नहीं हो रही है। रोड सेफ्टी में चूक की वजह से रोड एक्सीडेंट्स के मामले देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक मामला अब वियतनाम में सामने आया है। वियतनाम के लाओ काई प्रांत के फिन्ह हो कम्यून में आज, शनिवार 27 दिसंबर को एक बस एक्सीडेंट हो गया।

तेज़ रफ्तार बस पलटने से मचा हाहाकार

वियतनाम के लाओ काई प्रांत के फिन्ह हो कम्यून में आज यात्रियों से भरी एक बस पलटने से हाहाकार मच गया। यह रोड एक्सीडेंट एक पहाड़ी सड़क पर हुआ। हादसे के समय बस में ड्राइवर समेत 19 लोग सवार थे।

9 लोगों की मौत

इस बस एक्सीडेंट में 9 लोगों की मौत हो गई। सभी 9 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जिसके बाद उनके शवों को नज़दीकी अस्पताल के मुर्दाघर में भेजा गया।

8 लोग घायल

इस हादसे में 8 लोग घायल हो गए। घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल घायलों की स्थिति सामने बताई जा रही है।

किस वजह से हुआ एक्सीडेंट?

मामले की जांच चल रही है। शुरुआती जांच के अनुसार बताया जा रहा है कि बस के ब्रेक फेल होने की वजह से वो पलट गई और एक्सीडेंट हुआ।

Updated on:

27 Dec 2025 03:55 pm

Published on:

27 Dec 2025 03:53 pm

विदेश

