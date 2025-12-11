‘अपर कलेक्टर’ कार्यालय में पदस्थ ‘बाबू’ रिश्वत रंगे हाथों लेते धराया, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन कोई न कोई कर्मचारी-अधिकारी घूस लेते रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। ऐसा ही मामला शिवपुरी जिले से सामने आया है। यहां पर कलेक्ट्रेट में पदस्थ स्टोनो को लोकायुक्त ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।



फरियादी ज्ञानेंद्र सिंह निवासी रन्नौद ने बताया कि मेरे पिताजी के नाम जमीन थी। जो कि किसी दूसरे के नाम पर हो गई थी। उसे सुधारने के लिए स्टेनो मोनू शर्मा के द्वारा 20 हजार की रिश्वत मांगी जा रही थी। मोनू शर्मा के द्वारा बुधवार को 10 हजार रुपए दिए जा चुके थे। उसके पहले भी 5 हजार रुपए स्टोनो के द्वारा लिए गए थे।