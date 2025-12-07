‘विधायक’ के करीबी ‘भाजपा नेता’ के बेटे को टीआई ने चप्पल से पीटा, VIDEO

MP News: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले से बड़ा मामला सामने आया है। जहां पिछोर थाना क्षेत्र में एक युवक पर चप्पल बरसाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में चप्पल मारने वाले को टीआई उमेश उपाध्याय और पिटाई खा रहे युवक को एलएलबी छात्र क्षितिज पाठक बताया गया है। पूरी घटना शनिवार की रात करीब 10 बजे थाना परिसर की बताई जा रही है।
जानकारी के मुताबिक, क्षितिज पाठक पिछोर कस्बे का रहने वाला है और शिवपुरी में एलएलबी का छात्र है। उसके पिता एडवोकेट रविन्द्र पाठक भाजपा नेता हैं और स्थानीय विधायक प्रीतम लोधी के करीबी माने जाते हैं। क्षितिज पूर्व में एबीवीपी से भी जुड़ा रह चुका है।
दरअसल, शनिवार की शाम पिछोर कस्बे में दो युवकों के बीच हुए विवाद के बाद क्षितिज अपने मित्र के साथ थाना एफआईआर दर्ज कराने पहुंचा था। उसी दौरान सिविल ड्रेस में थाना प्रभारी उमेश उपाध्याय वहां पहुंचे और कथित तौर पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद क्षितिज को चप्पल से पीटने का वीडियो सामने आया, जिसे उसके साथ गए युवकों ने ही रिकॉर्ड कर वायरल कर दिया।
क्षितिज के अनुसार, अपने दोस्त फरहान के साथ एफआईआर दर्ज कराने थाने पहुंचा था। थाने में उस दौरान दो स्टाफ मौजूद थे और एक महिला अपनी शिकायत लिखवा रही थी। इसी दौरान सिविल ड्रेस में थाना प्रभारी उमेश उपाध्याय पहुंचे। क्षितिज का कहना है कि एफआईआर की मांग करते ही थाना प्रभारी उससे विवाद करने लगे और अचानक गाली-गलौज करते हुए चप्पल से मारपीट शुरू कर दी।
क्षितिज का आरोप है कि मारपीट के बाद उसे रातभर थाने की सेल में बंद रखा गया और वहां भी पीटा गया। उस पर धारा 151 के तहत शांतिभंग का मामला दर्ज किया गया, जिसकी जमानत उसके परिजनों ने रविवार दोपहर डेढ़ बजे कराई। क्षितिज ने यह भी आरोप लगाया कि जमानत के बाद उससे गलती स्वीकार करने और वीडियो बनाने का दबाव बनाया जा रहा है।
इस पूरे प्रकरण को लेकर पिछोर एसडीओपी प्रशांत शर्मा ने कहा है कि मामला उनके संज्ञान में है और इसकी जांच की जा रही है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
शिवपुरी
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग