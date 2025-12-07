‘विधायक’ के करीबी ‘भाजपा नेता’ के बेटे को टीआई ने चप्पल से पीटा, VIDEO

MP News: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले से बड़ा मामला सामने आया है। जहां पिछोर थाना क्षेत्र में एक युवक पर चप्पल बरसाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में चप्पल मारने वाले को टीआई उमेश उपाध्याय और पिटाई खा रहे युवक को एलएलबी छात्र क्षितिज पाठक बताया गया है। पूरी घटना शनिवार की रात करीब 10 बजे थाना परिसर की बताई जा रही है।



जानकारी के मुताबिक, क्षितिज पाठक पिछोर कस्बे का रहने वाला है और शिवपुरी में एलएलबी का छात्र है। उसके पिता एडवोकेट रविन्द्र पाठक भाजपा नेता हैं और स्थानीय विधायक प्रीतम लोधी के करीबी माने जाते हैं। क्षितिज पूर्व में एबीवीपी से भी जुड़ा रह चुका है।



दरअसल, शनिवार की शाम पिछोर कस्बे में दो युवकों के बीच हुए विवाद के बाद क्षितिज अपने मित्र के साथ थाना एफआईआर दर्ज कराने पहुंचा था। उसी दौरान सिविल ड्रेस में थाना प्रभारी उमेश उपाध्याय वहां पहुंचे और कथित तौर पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद क्षितिज को चप्पल से पीटने का वीडियो सामने आया, जिसे उसके साथ गए युवकों ने ही रिकॉर्ड कर वायरल कर दिया।