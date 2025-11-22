Patrika LogoSwitch to English

शिवपुरी

एमपी में यहां रोड की खुदाई में मिली सदियों पुरानी ‘बेशकीमती’ मूर्ति

MP News: नगरपरिषद ने पुरातत्व विभाग को दी सूचना, सीसी रोड निर्माण के लिए की जा रही खुदाई में मिली पाषाण युग की मूर्ति...।

शिवपुरी

image

Shailendra Sharma

Nov 22, 2025

shivpuri

MP News: नगरपरिषद ने पुरातत्व विभाग को दी सूचना सीसी रोड निर्माण के लिए की जा रही खुदाई में मिली पाषाण युग की मूर्ति...।

MP News: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले की रन्नौद तहसील रियासतकालीन समय से चर्चा का विषय रही है। यहां कई बार खुदाई में प्राचीन मूर्तियां एवं सोने के घड़े मिल चुके हैं। एक बार फिर यहां पर खुदाई में बेशकीमती मूर्ति मिली है। नगर परिषद द्वारा वार्ड 7 गेट के पास सीसी रोड निर्माण के लिए रोड की खुदाई का कार्य किया जा रहा था। खुदाई के दौरान अति प्राचीन समय की करीब दो फीट की मूर्ति मजदूरों को नजर आई। मजदूरों ने मूर्ति को मिट्टी से निकालने के बाद पानी से धोया। वहीं मूर्ति मिलने की खबर लगते ही नगर से लोगों का मूर्ति को देखने के लिए जमावड़ा लग गया।

खुदाई में मिली बेशकीमती मूर्ति

जानकारों की मानें तो यह मूर्ति पाषाण युग की खजुराहो में स्थापित मूर्तियों की आकृति की लग रही है। यह मूर्ति करीब 500 साल पुरानी बताई गई है। नगर परिषद ने इसकी सूचना पुरातत्व विभाग को दे दी है और बताया है कि यदि यहां और भी खुदाई होती है तो कई मूर्तियां मिलने का आसार है। लोगों का कहना है कि नगर में चार मुख्य दरवाजे हैं जो अब जर्जर हालत में है। अगर इनका समय रहते जीर्णोद्धार हो जाता है, तो रियासतकालीन समय के ये दरवाजे आज भी देखने की हालत में होते।

पुरातत्व की टीम करेगी जांच

सीएमओ नगर परिषद विष्णु भधकारिया ने कहा कि सीसी रोड निर्माण के लिए सड़क को जेसीबी से खोदा जा रहा था, उसी समय एक प्राचीन समय की मूर्ति मिली है। अभी हमने उसको संरक्षित रख दिया है, मूर्ति की सूचना पुरातत्व विभाग को दे दी गई। वहां से टीम आएगी और मूर्ति की जांच करेगी।

Published on:

22 Nov 2025 09:19 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shivpuri / एमपी में यहां रोड की खुदाई में मिली सदियों पुरानी 'बेशकीमती' मूर्ति

