एमपी में यहां रोड की खुदाई में मिली सदियों पुरानी ‘बेशकीमती’ मूर्ति

MP News: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले की रन्नौद तहसील रियासतकालीन समय से चर्चा का विषय रही है। यहां कई बार खुदाई में प्राचीन मूर्तियां एवं सोने के घड़े मिल चुके हैं। एक बार फिर यहां पर खुदाई में बेशकीमती मूर्ति मिली है। नगर परिषद द्वारा वार्ड 7 गेट के पास सीसी रोड निर्माण के लिए रोड की खुदाई का कार्य किया जा रहा था। खुदाई के दौरान अति प्राचीन समय की करीब दो फीट की मूर्ति मजदूरों को नजर आई। मजदूरों ने मूर्ति को मिट्टी से निकालने के बाद पानी से धोया। वहीं मूर्ति मिलने की खबर लगते ही नगर से लोगों का मूर्ति को देखने के लिए जमावड़ा लग गया।