सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने दबोचा नपा की महिलाकर्मी से लूट का आरोपी

एएसपी संजीव मुले ने बताया कि 11 दिसंबर की शाम करीब 5 बजे नगर पालिका में अस्थाई महिला कर्मचारी मनीषा गोस्वामी हाजिरी लगाने जा रही थी और जैसे ही वह अस्पताल के पीछे एएनएम सेंटर के पास पहुंची तो एक अज्ञात बदमाश ने महिला से मारपीट करते हुए उसका सिर एक खंभे से दे मारा और मंगलसूत्र व मोबाइल लूट कर फरार हो गया। मामले की सूचना कोतवाली टीआई कृपाल ङ्क्षसह राठौड़ को मिली तो उन्होंने अज्ञात पर लूट का मामला दर्ज कर टीम के साथ बदमाश की पतारशी में लग गए। सीसीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी ब्रजेश (38)पुत्र रमेश धाकड़ निवासी गोपालपुर को पकड़ लिया। आरोपी के पास से लूटा गया सोने का पेंडल व मोबाइल भी बरामद किया है।

घटना के बाद कोतवाली के सामने से ही निकला आरोपी : बताया जा रहा है कि आरोपी बदमाश नशेड़ी किस्म का है और वह शराब के साथ स्मैक आदि का नशा करता है। महिला लूट करने के बाद आरोपी अस्पताल चौराहा होते हुए कोतवाली के सामने से ही गुपचुप तरीके से निकल गया। इसके बाद आरोपी ने महिला का लूटा गया मोबाइल भी बंद कर दिया, ताकि लोकेशन न मिल सके। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने जब शहर में लगे कैमरे खंगाले तो वह न केवल जिला अस्पताल के कैमरो में दिखाई दिया, बल्कि शहर में कुछ अन्य स्थानों पर लगे कैमरो में भी कैद हो गया। उसके बाद पुलिस ने अपने स्तर पर जब बदमाश की शिनाख्त की तो वह गोपालपुर क्षेत्र का निकला और उसे पकड़ लिया।