सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने दबोचा नपा की महिलाकर्मी से लूट का आरोपी

शिवपुरी. शहर की कोतवाली पुलिस ने तीन दिन पहले जिला अस्पताल के पीछे एएनएम सेंटर के पास महिला के साथ मारपीट कर हुई लूट की घटना को ट्रेस करते हुए आरोपी को पकड़ लिया है। आरोपी के पास से पुलिस ने लूटा गया सोने का पेंडल व मोबाइल बरामद कर लिया है। लूट की घटना के बाद पुलिस ने शहर में लगे कई सीसीटीवी कैमरे खंगाले और फिर आरोपी की पहचान के बाद उसे राउंडअप कर लिया। आरोपी पर पहले से आबकारी व अन्य मारपीट के मामले दर्ज है।
एएसपी संजीव मुले ने बताया कि 11 दिसंबर की शाम करीब 5 बजे नगर पालिका में अस्थाई महिला कर्मचारी मनीषा गोस्वामी हाजिरी लगाने जा रही थी और जैसे ही वह अस्पताल के पीछे एएनएम सेंटर के पास पहुंची तो एक अज्ञात बदमाश ने महिला से मारपीट करते हुए उसका सिर एक खंभे से दे मारा और मंगलसूत्र व मोबाइल लूट कर फरार हो गया। मामले की सूचना कोतवाली टीआई कृपाल ङ्क्षसह राठौड़ को मिली तो उन्होंने अज्ञात पर लूट का मामला दर्ज कर टीम के साथ बदमाश की पतारशी में लग गए। सीसीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी ब्रजेश (38)पुत्र रमेश धाकड़ निवासी गोपालपुर को पकड़ लिया। आरोपी के पास से लूटा गया सोने का पेंडल व मोबाइल भी बरामद किया है।
घटना के बाद कोतवाली के सामने से ही निकला आरोपी : बताया जा रहा है कि आरोपी बदमाश नशेड़ी किस्म का है और वह शराब के साथ स्मैक आदि का नशा करता है। महिला लूट करने के बाद आरोपी अस्पताल चौराहा होते हुए कोतवाली के सामने से ही गुपचुप तरीके से निकल गया। इसके बाद आरोपी ने महिला का लूटा गया मोबाइल भी बंद कर दिया, ताकि लोकेशन न मिल सके। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने जब शहर में लगे कैमरे खंगाले तो वह न केवल जिला अस्पताल के कैमरो में दिखाई दिया, बल्कि शहर में कुछ अन्य स्थानों पर लगे कैमरो में भी कैद हो गया। उसके बाद पुलिस ने अपने स्तर पर जब बदमाश की शिनाख्त की तो वह गोपालपुर क्षेत्र का निकला और उसे पकड़ लिया।
मजदूरी करता था, लेकिन फंस गया नशे में
पुलिस पूछताछ में आरोपी ब्रजेश धाकड़ ने स्वीकार किया है कि वह पहले मजदूरी करता था, लेकिन बाद में अवैध शराब की बिक्री करने लगा। एक बार वह अवैध शराब के मामले में पकड़ा गया था। बाद में उसे नशा करने की आदत हो गई और फिर उसने अपना शौक पूरा करने के लिए इस लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेजा गया है। बताया जा रहा है कि अवैध शराब के मामले में अभी कुछ दिन पहले ही ब्रजेश जमानत पर जेल से रिहा हुआ था।
आज फिर लूट
शिवपुरी. शिवपुरी जिले के पिछोर कस्बे में डाक बंग्ला चौराहे पर रविवार शाम 6.20 बजे बाइक सवार दो बदमाशों ने एक महिला शीला प्रजापति निवासी पिछोर को रोका और बाइक से उतरकर पहले पैर छुए और बोले बुआ हमें एक मंगलसूत्र बनवाना है। आपका मंगलसूत्र दिखाना और इसके बाद महिला ने अपना मंगलसूत्र उन दोनों युवको को दे दिया। मंगलसूत्र हाथ आते ही दोनों युवक फरार हो गए। इसके बाद पीडि़ता थाने में पहुंची और शिकायत दर्ज कराई है। बड़ी बात यह है कि जब यह घटना हुई तो चौराहें पर काफी लोग थे, लेकिन घटना अचानक से हुई और महिला भी नही समझ पाई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
बड़ी खबरेंView All
शिवपुरी
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग