बीच खेत में गिरा DRDO का बैलून, गांव में मचा हड़कंप; सेना ने कब्जे में लिया

MP News: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया। जब सिरसौद थाना क्षेत्र के ख्याबदा गांव में शनिवार की सुबह-सुबह एक बैलून बीच खेत में गिर गया। जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने फौरन बैलून को कब्जे में ले लिया और श्योपुर भेज दिया। ये बैलून रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) का है।



दरअसल, ये बैलून रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की ओर से मौसम संबंधी परीक्षणों के लिए आगरा से छोड़ा गया था। जो कि शिवपुरी जिले में स्थित में एक गांव में गिर गया। पुलिस ने स्थानीय प्रशासन को घटना की जानकारी दी। जिसके बाद मौके पर सेना भी पहुंच गई और बैलून की जांच के लिए श्योपुर ले गई।