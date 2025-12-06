बीच खेत में गिरा DRDO का बैलून, गांव में मचा हड़कंप; सेना ने कब्जे में लिया

MP News: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया। जब सिरसौद थाना क्षेत्र के ख्याबदा गांव में शनिवार की सुबह-सुबह एक बैलून बीच खेत में गिर गया। जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने फौरन बैलून को कब्जे में ले लिया और श्योपुर भेज दिया। ये बैलून रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) का है।
दरअसल, ये बैलून रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की ओर से मौसम संबंधी परीक्षणों के लिए आगरा से छोड़ा गया था। जो कि शिवपुरी जिले में स्थित में एक गांव में गिर गया। पुलिस ने स्थानीय प्रशासन को घटना की जानकारी दी। जिसके बाद मौके पर सेना भी पहुंच गई और बैलून की जांच के लिए श्योपुर ले गई।
किसान के अनुसार, उसके खेत में टमाटर की फसल लगी हुई थी। बैलून के गिरने से उसकी फसल को नुकसान पहुंचा। खेत में बैलून के गिरते ही ग्रामीण दहशत में आ गए। उन्होंने फौरन इसकी सूचना सिरसौद थाना को दी।
प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, यह बलून नियमित मौसम परीक्षण प्रक्रिया का हिस्सा था और इसके गिरने से किसी प्रकार का खतरा नहीं है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
शिवपुरी
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग