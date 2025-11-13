LBSNAA से शिवपुरी पहुंचे 6 ट्रेनी IAS अधिकारी, गांवों में घूमकर जानीं योजनाओं की हकीकत

प्रशिक्षु आईएएस ग्राम टुडयावद के शासकीय स्कूल में पहुंचे और छात्राओं से चर्चा की। इसके बाद विद्यालय में उपस्थित शिक्षकों की जानकारी छात्रों से पूछी कि वह प्रत्येक दिन स्कूल में पढ़ाने के लिए आते है या नही। इस पर बच्चों ने बताया कि शिक्षक नियमित स्कूल आते हैं। इसके बाद अधिकारियों ने बच्चों से मध्याह्न भोजन के बारे में भी जानकारी ली। इसके बाद अधिकारी पंचायत भवन पहुंचे और वहां पर स्व-सहायता समूह की महिलाओं से चर्चा की और उन्हें इस सोसाइटी समूह के माध्यम से लाभ मिल रहा है या नहीं इस पूरे मामले की जानकारी ली।