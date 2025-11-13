Patrika LogoSwitch to English

शिवपुरी

LBSNAA से शिवपुरी पहुंचे 6 ट्रेनी IAS अधिकारी, गांवों में घूमकर जानीं योजनाओं की हकीकत

MP News: शिवपुरी जिले के बदरवास कस्बे में मंगलवार को 6 प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी प्रशासन के अधिकारियों के साथ ग्राम टुडयावद में पहुंचे और शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न शा. योजनाओं को बारीकी से जाना।

शिवपुरी

image

Avantika Pandey

Nov 13, 2025

trainee IAS officers

MP News LBSNAA से शिवपुरी पहुंचे 6 ट्रेनी IAS अधिकारी (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP News: शिवपुरी जिले के बदरवास कस्बे में मंगलवार को 6 प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी प्रशासन के अधिकारियों के साथ ग्राम टुडयावद में पहुंचे और शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न शा. योजनाओं को बारीकी से जाना। अधिकारियों ने शासकीय स्कूल पहुंचकर मध्याह्न भोजन योजना की भी जानकारी ली।

मसूरी से शिवपुरी का भ्रमण करने पहुंचे अधिकारी

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी(LBSNAA) से शिवपुरी का भ्रमण करने 6 प्रशिक्षु आईएएस सगून कुमार, लक्ष्मीप्रिया पी, रामभरोसे सरन, अश्विनी देवलो प्रकले, सोहम शैलेन्द्र, दोरजी बनचुक आए। इन्होंने ग्रामीणों के बीच बैठकर सभी से चर्चा की ओर शासन की योजनाओं को जाना। प्रशिक्षु महिला अधिकारी ने महिलाओं व बेटियों के लिए चलाई जा रही योजनाएं बताईं और योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नही इसके बारे में भी महिलाओं से जानकारी ली। ग्रामीणों ने अधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत किया।

स्कूल में उपस्थिति रजिस्टर देखा 

प्रशिक्षु आईएएस ग्राम टुडयावद के शासकीय स्कूल में पहुंचे और छात्राओं से चर्चा की। इसके बाद विद्यालय में उपस्थित शिक्षकों की जानकारी छात्रों से पूछी कि वह प्रत्येक दिन स्कूल में पढ़ाने के लिए आते है या नही। इस पर बच्चों ने बताया कि शिक्षक नियमित स्कूल आते हैं। इसके बाद अधिकारियों ने बच्चों से मध्याह्न भोजन के बारे में भी जानकारी ली। इसके बाद अधिकारी पंचायत भवन पहुंचे और वहां पर स्व-सहायता समूह की महिलाओं से चर्चा की और उन्हें इस सोसाइटी समूह के माध्यम से लाभ मिल रहा है या नहीं इस पूरे मामले की जानकारी ली।

13 Nov 2025 02:15 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shivpuri / LBSNAA से शिवपुरी पहुंचे 6 ट्रेनी IAS अधिकारी, गांवों में घूमकर जानीं योजनाओं की हकीकत

शिवपुरी

मध्य प्रदेश न्यूज़

