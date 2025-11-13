Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

PM Kisan Yojana: किसानों के खाते में आएंगे 21वीं किस्त के 2000, जानिए कब मिलेंगे पैसे

PM Kisan Samman Nidhi 21st Installment: जानिए किसानों के खाते में कब आएंगे 21वीं किस्त के 2000 रुपये..।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Avantika Pandey

Nov 13, 2025

PM Kisan Samman Nidhi 21st Installment

PM Kisan Samman Nidhi 21st Installment

PM Kisan Yojana 21st Installment: पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की लोकप्रिय योजनाओं में शुमार है। इस योजना से मध्यप्रदेश के लाखों किसानों को सालाना 6000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। 3 किस्तों में मिलने वाली ये राशि 4-4 महीने के अंतराल पर पात्र किसानों के खातें में डायरेक्ट आ जाती है। अब तक योजना के तहत किसानों को 20 किस्ते जारी कि जा चुकी हैं। अब जल्द ही एमपी सहित देशभर के किसानों के खातें में योजना की 21वीं किस्त(PM Kisan 21th Installment) ट्रांसफर की जाएगी।

पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त

जानकारी के अनुसार, 2 अगस्त को योजना से जुड़े देशभर के किसानों के खाते में 20वीं किस्त जारी कि गई थी। अब 3 महीने का समय में बीत चुका है। ऐसे में करोड़ों किसान 21वीं किस्त(PM Kisan 21th Installment) का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि, केंद्र सरकार नवंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी कर सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से किस्त को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी थी खुशखबरी

इस वजह से अटक सकती है किस्त

बता दें कि, प्रदेश के कई किसानों के खाते में 20वीं किस्त के 2000 रुपये नहीं पहुंचे थें। इसके पीछे की वजह बैंक केवायसी का अधूरा होना, आधार लिंक न होना, या गलत बैंक जानकारी होना है। इसलिए पहले चेक करें की आपके बैंक अकाउंट और आधार कार्ड की जानकारी पीएम किसान पोर्टल पर सही और अपडेट हो।

फार्मर आइडी अनिवार्य

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना(PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत पात्र हितग्राहियों को सरकार छह हजार रुपए देती है। अब किसान सम्मान निधि के लिए फार्मर आइडी को अनिवार्य कर दिया गया है।

पात्रता की मुख्य शर्तें

  • आवेदक मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी हो
  • वे किसान, जिनके पास कृषि योग्य भूमि हो
  • दो हेक्टेयर या उससे कम भूमि हो
  • आवेदक किसान के पास आधार कार्ड हो
  • बैंक अकाउंट होना भी अनिवार्य है
  • पीएम किसान के लिए फार्मर आइडी अनिवार्य

ये भी पढ़ें

भोपाल की डिप्टी कलेक्टर के बंगले में चोरी, सोने-चांदी के गहने और कीमती घड़ियां ले उड़े चोर
भोपाल
Bhopal deputy Collector Alka Singh House Robbery

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Nov 2025 12:24 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / PM Kisan Yojana: किसानों के खाते में आएंगे 21वीं किस्त के 2000, जानिए कब मिलेंगे पैसे

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Big Scam: फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर सरकारी नौकरी, STF के हत्थे चढ़े एमपी के 100 से ज्यादा शिक्षक

Fake degree marksheet Board of Secondary Education big Scam of Government Teachers in MP Revealed by STF
भोपाल

सोयाबीन उत्पादक किसानों को सीएम देंगे सौगात, थोड़ी देर में खातों में आने वाले हैं भावांतर योजना के 233 करोड़

Cm mohan Yadav bhavantar yojana
भोपाल

भोपाल की डिप्टी कलेक्टर के बंगले में चोरी, सोने-चांदी के गहने और कीमती घड़ियां ले उड़े चोर

Bhopal deputy Collector Alka Singh House Robbery
भोपाल

महिला IAS को भाभी और खुद को बताया एमपी जीडी अधिकारी, नौकरी का झांसा देकर लाखों की ठगी

Fraud fake joining letter
भोपाल

ये है एशिया की सबसे छोटी मस्जिद, सिर्फ 3 लोग ही अदा कर सकते हैं नमाज

Asia's Smallest Mosque
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.