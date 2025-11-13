PM Kisan Yojana: किसानों के खाते में आएंगे 21वीं किस्त के 2000, जानिए कब मिलेंगे पैसे

PM Kisan Samman Nidhi 21st Installment
PM Kisan Yojana 21st Installment: पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की लोकप्रिय योजनाओं में शुमार है। इस योजना से मध्यप्रदेश के लाखों किसानों को सालाना 6000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। 3 किस्तों में मिलने वाली ये राशि 4-4 महीने के अंतराल पर पात्र किसानों के खातें में डायरेक्ट आ जाती है। अब तक योजना के तहत किसानों को 20 किस्ते जारी कि जा चुकी हैं। अब जल्द ही एमपी सहित देशभर के किसानों के खातें में योजना की 21वीं किस्त(PM Kisan 21th Installment) ट्रांसफर की जाएगी।
जानकारी के अनुसार, 2 अगस्त को योजना से जुड़े देशभर के किसानों के खाते में 20वीं किस्त जारी कि गई थी। अब 3 महीने का समय में बीत चुका है। ऐसे में करोड़ों किसान 21वीं किस्त(PM Kisan 21th Installment) का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि, केंद्र सरकार नवंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी कर सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से किस्त को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
बता दें कि, प्रदेश के कई किसानों के खाते में 20वीं किस्त के 2000 रुपये नहीं पहुंचे थें। इसके पीछे की वजह बैंक केवायसी का अधूरा होना, आधार लिंक न होना, या गलत बैंक जानकारी होना है। इसलिए पहले चेक करें की आपके बैंक अकाउंट और आधार कार्ड की जानकारी पीएम किसान पोर्टल पर सही और अपडेट हो।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना(PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत पात्र हितग्राहियों को सरकार छह हजार रुपए देती है। अब किसान सम्मान निधि के लिए फार्मर आइडी को अनिवार्य कर दिया गया है।
