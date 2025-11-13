PM Kisan Yojana: किसानों के खाते में आएंगे 21वीं किस्त के 2000, जानिए कब मिलेंगे पैसे

PM Kisan Yojana 21st Installment: पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की लोकप्रिय योजनाओं में शुमार है। इस योजना से मध्यप्रदेश के लाखों किसानों को सालाना 6000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। 3 किस्तों में मिलने वाली ये राशि 4-4 महीने के अंतराल पर पात्र किसानों के खातें में डायरेक्ट आ जाती है। अब तक योजना के तहत किसानों को 20 किस्ते जारी कि जा चुकी हैं। अब जल्द ही एमपी सहित देशभर के किसानों के खातें में योजना की 21वीं किस्त(PM Kisan 21th Installment) ट्रांसफर की जाएगी।