भोपाल की डिप्टी कलेक्टर के बंगले में चोरी, सोने-चांदी के गहने और कीमती घड़ियां ले उड़े चोर

MP News: भोपाल के चार इमली में रहने वाली डिप्टी कलेक्टर अलका सिंह वामनकर के मकान-ई-8/11 से चोर करीब 6 तोले सोने के जेवरात, चांदी की पायजेब, दो कीमती घड़ियां सहित लाखों का सामान चुरा ले गए। हबीबगंज पुलिस ने मामले में एफआइआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को आरोपियों के संबंध में कोई पुता सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस का कहना है कि उनके घर में सीसीटीवी कैमरे भी नहीं हैं। टीआइ संजीव चौकसे के मुताबिक अलका सिंह चार इमली में स्थित अपने सरकारी आवास में रहती हैं। 3 नवंबर को पति का इलाज कराने के लिए केरल गई थीं। मकान में ताला लगा हुआ था। अलका सिंह वर्तमान में राजस्व आयुक्त कार्यालय में डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदस्थ हैं।