इंदौर-भोपाल में टूटा दशकों का रिकॉर्ड, नये साल की शुरुआत में हाड़ कंपकंपाएगी सर्दी, ALERT जारी

अब मौसम विभाग ने नये साल की शुरुआत में ही MP में हाड़ कंपकंपा देने वाली ठंड का ALERT जारी किया है। इस बार मध्य प्रदेश में जनवरी में भी रिकॉर्ड ठंड पड़ेगी। रात और दिन के तापमान में ज्यादा अंतर आने से बच्चों, बड़ों और बुजुर्गों को अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। खासतौर पर डायबिटीज, बीपी और हृदय बीमारियों से ग्रस्त लोगों को घर में ही रहने की सलाह दी जा रही है। मौसम विभाग का कहना (IMD Forecast) है कि जनवरी में सर्दी के दिनों की संख्या बढ़ने के आसार हैं। सर्दी के इस सीजन में तापमान जनवरी में भी नए रिकॉर्ड बनाएगा।