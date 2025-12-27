27 दिसंबर 2025,

शनिवार

भोपाल

इंदौर-भोपाल में टूटा दशकों का रिकॉर्ड, नये साल की शुरुआत में हाड़ कंपकंपाएगी सर्दी, ALERT जारी

MP Weather: दो दिन बाद सर्दी से मिलेगी राहत, लेकिन मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, नये साल 2026 की शुरुआत में एमपी में कहर ढाएगी सर्दी...

3 min read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Dec 27, 2025

MP Weather

MP weather update (फोटो- ANI)

MP Weather: उत्तर भारत में बर्फबारी के बाद उत्तरी हवा से प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में तेज गिरावट आई है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि ठंड का यह तीखा दौर केवल एक-दो दिन तक ही रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ और ऊपरी हवा में बने प्रतिचक्रवात के प्रभाव से रविवार के बाद तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं, लेकिन नए साल की शुरुआत में फिर कड़ाके की सर्दी लौट सकती है।

प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में शुक्रवार को तापमान सामान्य से नीचे रहा। 10 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 4 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया, जबकि कई शहरों में दिन का तापमान भी सामान्य से 3 से 4 डिग्री कम रहा। सर्द हवाओं के कारण दिन में भी ठंड का असर बना रहा। राजधानी भोपाल में दिनभर ठंडक रही, रात में सर्दी और तेज हो गई। यहां न्यूनतम तापमान एक डिग्री से अधिक गिरकर 7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया।

2025 में एमपी की सर्दी ने तोड़े कई रिकॉर्ड

इस साल मध्य प्रदेश में सर्दी ने पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। नवंबर में ही भोपाल ने 84 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर न्यूनतम तापमान दर्ज किया, जबकि इंदौर में 25 साल बाद सबसे ठंडी रात नवंबर की रही। वहीं दिसंबर में ठंड ने फिर तेजी पकड़ी और प्रदेशवासियों को ठिठुराने पर मजबूर कर दिया। कई इलाकों में कोहरे की स्थिति ऐसी रही कि लोगों का वाहन चलाना तक मुश्किल हो गया। करीब तीन दिन भोपाल और इंदौर के साथ ही ग्वालियर-चंबल संभाग के कई जिलों में मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक रेंगता नजर आया।

इंदौर में 10 साल तो भोपाल में टूटा दशकों का रिकॉर्ड

दिसंबर में जहां पचमढ़ी में पारा 3.8 डिग्री तक गिरा, जो सीजन का सबसे कम तापमान रहा। इस दौरान इंदौर में ठंड ने यहां 10 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। जब तापमान 4.5 डिग्री पर पहुंचा और कई बार पचमढ़ी से भी ठंडा रहा। इधर भोपाल में भी न्यूनतम तापमान 4.8-7 डिग्री के आसपास रहा। शहडोल, उमरिया, राजगढ़ जैसे जिलों में पारा 4-6 डिग्री के करीब दर्ज हुआ।

उत्तर भारत की बर्फबारी, जेट स्ट्रीम और ला नीना प्रभाव से ठंडी हवाओं ने पूरे प्रदेश को ठिठुरने को मजबूर कर दिया। कुल मिलाकर 2025 की सर्दी दशकों में सबसे कड़ाकेदार साबित हुई है।

जनवरी की शुरुआत में कड़ाके की सर्दी का अलर्ट

अब मौसम विभाग ने नये साल की शुरुआत में ही MP में हाड़ कंपकंपा देने वाली ठंड का ALERT जारी किया है। इस बार मध्य प्रदेश में जनवरी में भी रिकॉर्ड ठंड पड़ेगी। रात और दिन के तापमान में ज्यादा अंतर आने से बच्चों, बड़ों और बुजुर्गों को अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। खासतौर पर डायबिटीज, बीपी और हृदय बीमारियों से ग्रस्त लोगों को घर में ही रहने की सलाह दी जा रही है। मौसम विभाग का कहना (IMD Forecast) है कि जनवरी में सर्दी के दिनों की संख्या बढ़ने के आसार हैं। सर्दी के इस सीजन में तापमान जनवरी में भी नए रिकॉर्ड बनाएगा।

Updated on:

27 Dec 2025 03:26 pm

Published on:

27 Dec 2025 03:25 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / इंदौर-भोपाल में टूटा दशकों का रिकॉर्ड, नये साल की शुरुआत में हाड़ कंपकंपाएगी सर्दी, ALERT जारी

Patrika Special News
