Ladli Behna Yojana: मंत्री निर्मला भूरिया ने कही बड़ी बात, कब आएगी 32वीं किस्त?

वर्तमान में 1.26 करोड़ से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। मंत्री ने बताया कि लाड़ली लक्ष्मी के अंतर्गत अब तक 52 लाख से अधिक बालिकाओं का पंजीयन किया गया। बीते दो वर्षों में 6.40 लाख बालिकाओं को 350 करोड़ से अधिक छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन राशि दी गई। कुपोषण पर भूरिया ने कहा, यह समस्या केवल गरीब परिवारों तक सीमित नहीं है, बल्कि अमीर घरों में भी मिल रही है। इसके लिए विशेष अभियान चला रहे हैं। वहीं बाल विवाह के मामले में करीब 10 फीसदी की कमी आई है।