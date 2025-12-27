Ladli Behna Yojana: मंत्री निर्मला भूरिया ने कही बड़ी बात, कब आएगी 32वीं किस्त?

Ladli Behna Yojana: मंत्री निर्मला भूरिया ने की लाड़ली बहना योजना पर बात...
Ladli Behna Yojana: महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने मीडिया से विभाग की उपलब्धियां साझा कीं। कहा, मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना महिला सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम बनकर सामने आई है। जून 2023 से दिसंबर 2025 तक योजना की 31 किस्तों में 48,632 करोड़ रुपए का दिए गए।
वर्तमान में 1.26 करोड़ से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। मंत्री ने बताया कि लाड़ली लक्ष्मी के अंतर्गत अब तक 52 लाख से अधिक बालिकाओं का पंजीयन किया गया। बीते दो वर्षों में 6.40 लाख बालिकाओं को 350 करोड़ से अधिक छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन राशि दी गई। कुपोषण पर भूरिया ने कहा, यह समस्या केवल गरीब परिवारों तक सीमित नहीं है, बल्कि अमीर घरों में भी मिल रही है। इसके लिए विशेष अभियान चला रहे हैं। वहीं बाल विवाह के मामले में करीब 10 फीसदी की कमी आई है।
बता दें कि लाड़ली बहना योजना की किस्त 1 जनवरी से 12 जनवरी के बीच आएगी। सीएम मोहन यादव सिंगल क्लिक पर Ladli Behna Yojana की 32वीं इंस्टॉलमेंट जारी की जाएगी। हालांकि अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि इस बार सीएम किस जिले से 32वीं किस्त के 1500 रुपए भेजेंगे।
लाड़ली बहना योजना के तहत मिलने वाली 1500 रुपए की किस्त आपके खाते में आई या नहीं, इसे आप ऑनलाइन देख सकती हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस मोबाइल या कंप्यूटर से ये स्टेप फॉलो करें….
बता दें कि मप्रसरकार ने e-KYC को योजना के लिए अनिवार्य किया है। इसका कारण यह है कि आधार लिंक्ड DBT इनेबल्ड बैंक अकाउंट में भुगतान सीधे लाभार्थी के खाते में जाता है। इससे भुगतान फेल होने की संभावना कम होती है और महिला अपनी राशि स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकती है। अगर आपका (Ladli Behna Yojana) खाता आधार से लिंक नहीं है या DBT एक्टिव नहीं है, तो बैंक शाखा जाकर फॉर्म भरें और e-KYC सत्यापन करवाएं। इसके बाद आपका खाता DBT के लिए एक्टिव हो जाएगा।
