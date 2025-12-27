MP कांग्रेस में भूचाल! मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने दिया इस्तीफा, जीतू पटवारी ने दिखाई सख्ती

MP Congress: मध्य प्रदेश कांग्रेस में जारी आंतरिक कलह के बीच बड़ा अपडेट सामने आया है। खबर आ रही थी कि मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को इस्तीफा दे दिया है। वहीं अभी-अभी इस खबर पर नई जानकारी सामने आ रही है कि जीतू पटवारी मुकेश नायक के इस्तीफे पर सख्त नजर आए। फिलहाल उन्होंने नायक के इस इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया है। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस्तीफा नामंजूर कर यह स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी इस समय किसी भी तरह की आंतरिक टूट-फूट बर्दाश्त नहीं करेगी।