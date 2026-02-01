13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

भोपाल के सूरज नगर में खाटू श्याम और नर्वदेश्वर महादेव की प्राण-प्रतिष्ठा संपन्न

mp news: प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उमड़े हजारों श्रद्धालु, आचार्य रोहित पांडे और आचार्य अखिलेश सांवरिया के सान्निध्य में कार्यक्रम में आयोजित हुआ।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Shailendra Sharma

Feb 13, 2026

mandir

bhopal suraj nagar khatu shyam narvdeshwar mahadev pran pratishtha ceremony

mp news: मध्यप्रदेश के भोपाल के सूरज नगर के पनघट परिसर में नवनिर्मित खाटू श्याम मंदिर और नर्वदेश्वर शिवलिंग की प्राण-प्रतिष्ठा का महोत्सव शुक्रवार को विधि-विधान के साथ संपन्न हुआ। आचार्य रोहित पांडे और आचार्य अखिलेश सांवरिया के सान्निध्य में कार्यक्रम में आयोजित हुआ। आयोजन के दौरान हवन, पूजन और महायज्ञ की पूर्णाहुति के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी, हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा, पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता और महापौर मालती राय सहित कई लोग उपस्थित रहे। अतिथियों ने मंदिर में दर्शन कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना की।

श्रद्धालुओं ने लिया प्रसादी का आनंद

आयोजन समिति के सदस्य गोविंद ने बताया कि शुक्रवार को अनुष्ठान की पूर्णता के बाद लगभग 10,000 श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के दर्शन किए और भोजन प्रसादी ग्रहण की। श्रद्धालुओं का कहना था कि इस नवनिर्मित मंदिर से स्थानीय निवासियों की वर्षों पुरानी इच्छा पूरी हुई है। आयोजन के दौरान सुरक्षा और सेवा के पुख्ता इंतजाम रहे, जिससे दर्शनार्थियों को कोई असुविधा नहीं हुई। पूरा परिसर "जय श्री श्याम" के जयकारों से गूंजता रहा।

ये भी पढ़ें

टैटू से खुली बक्से में मिले महिला के शव की गुत्थी, प्रेमी निकला हत्यारा
भोपाल
bhopal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Feb 2026 09:01 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल के सूरज नगर में खाटू श्याम और नर्वदेश्वर महादेव की प्राण-प्रतिष्ठा संपन्न

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

21 फरवरी को जुटेंगे प्रदेशभर के कर्मचारी, 15 सूत्रीय मांगों को लेकर दी चेतावनी

pradarshan
भोपाल

एमपी के इस शहर में मनेगा 696 करोड़ का ‘वेलेंटाइन डे’…मिलेगी बड़ी सौगात

Burhanpur receives a gift of ₹696 crore on Valentine's Day
भोपाल

'क्या एसआइआर लोकतंत्र के हित में है?' विषय पर संसदीय विद्यापीठ में बहस

bhopal news
भोपाल

एमपी के दो दर्जन अफसरों को बड़ी सौगात, केंद्र सरकार की हुई नजरे इनायत

राज्य सेवा अधिकारियों को मिली खुशखबरी...
भोपाल

टैटू से खुली बक्से में मिले महिला के शव की गुत्थी, प्रेमी निकला हत्यारा

bhopal
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.