भोपाल के सूरज नगर में खाटू श्याम और नर्वदेश्वर महादेव की प्राण-प्रतिष्ठा संपन्न

mp news: मध्यप्रदेश के भोपाल के सूरज नगर के पनघट परिसर में नवनिर्मित खाटू श्याम मंदिर और नर्वदेश्वर शिवलिंग की प्राण-प्रतिष्ठा का महोत्सव शुक्रवार को विधि-विधान के साथ संपन्न हुआ। आचार्य रोहित पांडे और आचार्य अखिलेश सांवरिया के सान्निध्य में कार्यक्रम में आयोजित हुआ। आयोजन के दौरान हवन, पूजन और महायज्ञ की पूर्णाहुति के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी, हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा, पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता और महापौर मालती राय सहित कई लोग उपस्थित रहे। अतिथियों ने मंदिर में दर्शन कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना की।