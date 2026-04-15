मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, चुनाव आयोग में हुई शिकायत

तब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल नहीं जाने का कारण भी बताया। उन्होंने कहा कि वहां मेरे खिलाफ 38 फर्जी केस दर्ज हैं। पश्चिम बंगाल जाते ही पुलिस मुझे गिरफ्तार कर सकती है। इससे बीजेपी के लिए नई मुसीबत पैदा हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने मुझे पश्चिम बंगाल नहीं जाने की हिदायत दी है। पार्टी का कहना है वहां मेरे जाते ही नया लफड़ा हो जाएगा। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल के अनुभवों का भी जिक्र करते हुए ये भी कहा था कि वो वहां 6 साल रहे और बजरंगी बली की कृपा से ही आज जिंदा बैठे हैं नहीं तो उनकी फोटो पर भी माला लग गई होती।