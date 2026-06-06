कांग्रेस गंवा सकती है MP की राज्यसभा सीट, आपसी लड़ाई के बाद बीजेपी ने खम ठोंका

Rajyasabha Chunav- एमपी में राज्यसभा चुनाव की कवायद चल रही है। शनिवार को दोपहर में भाजपा के राज्यसभा के दोनों प्रत्याशियों तरुण चुघ एवं रजनीश अग्रवाल ने नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मध्यप्रदेश के प्रभारी एवं क्षेत्रीय संगठन महामंत्री सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। राज्यसभा सीट के लिए दोनों प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल कर दिए जाने के बाद बीजेपी नेतृत्व ने विधानसभा में मीडिया से बातचीत भी की। इधर कांग्रेस में राज्यसभा सीट के लिए उम्मीदवार बनाई गईं मीनाक्षी नटराजन के नाम पर सर्वसम्मति नहीं बन पा रही है। ऐसे में आपसी संघर्ष में पार्टी की यह सीट गंवा देने की आशंका बढ़ती जा रही है। बीजेपी के अनेक नेता खुलकर कहने लगे हैं कि प्रदेश से पार्टी के तीसरे उम्मीदवार को भी हम जिताएंगे।