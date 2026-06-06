6 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

सास गिरिबाला को गिफ्ट देना चाहती थी ट्विशा, मौत वाले दिन किया था ऑर्डर

Twisha Sharma Case Update: मौत वाले दिन ट्विशा(त्विषा) ने सास के लिए एक गिफ्ट ऑर्डर किया था। ऑर्डर किया गया गिफ्ट ट्विशा की मौत के तीन दिन बाद गिरिबाला सिंह के घर पहुंचा।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Avantika Pandey

Jun 06, 2026

Twisha Sharma Death Case

Twisha Sharma Death Case ( source: patrika)

Twisha Sharma Death Case: मध्यप्रदेश समेत देशभर में बहुचर्चित मॉडल-एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा मौत मामले में जांच एंजेंसियों को हाथ लगे तथ्यों से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिससे यह पूरा मामला और अधिक रहस्मय होता जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट में एक 'गिफ्ट' की जानकारी सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि, मौत वाले दिन यानि 12 मई को ट्विशा ने अपनी सास गिरिबाला सिंह के लिए ऑनलाइन एक गिफ्ट ऑर्डर किया था। ट्विशा की मौत के तीन दिन बाद वो गिफ्ट गिरिबाला सिंह के घर पहुंचा।

मौत से पहले सास के लिए ट्विशा ने ऑर्डर की ये चीज

मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, सास गिरिबाला सिंह ने जांच एजेंसियों के सामने अपने और ट्विशा के रिश्तों की जानकारी दी। गिरिबाला सिंह ने बताया कि 'मेरे और ट्विशा के रिश्तें सामान्य थे। वह अक्सर मुझे पेंटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करती थी। उसने 12 मई को मेरे लिए एक ड्राइंग किट ऑर्डर की थी लेकिन उसकी मौत के बाद 15 मई को वह पार्सल घर पहुंचा।'

ट्विशा के मौत वाले दिन क्या हुआ…?

जांच एजेंसियों को दिए गए बयान में समर्थ सिंह ने बताया कि, ' 12 मई की सुबह में जिम गया और ट्विशा ने घर पर ही योग किया। अम्मा (गिरिबाला सिंह) कोर्ट चली गई थीं और मैं भी अपने काम से बाहर चला गया। दोपहर के बाद ट्विशा घर के नजदीक के पार्लर गई और शाम करीब 6 बजे वापस लौटी। इस दौरान मैं घर आ चुका था। कुछ देर बाद में ईको पार्क टहलने चला गया था। मेरे जाने के कुछ देर बाद ट्विशा भी वहां पहुंची, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाए। शाम 7 बजे एक ही पार्क से हम दोनों अलग-अलग रास्तों से घर लौटे। रात करीब 8 बजे के आसपास मैं, ट्विशा और अम्मा तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया। उसके बाद कुछ देर टीवी देखा। 9 बजे के बाद सभी अपने-अपने कमरों में चले गए।

ट्विशा की मां का आया फोन फिर चला मौत का पता

समर्थ ने बताया कि बाद में ट्विशा की मां का फोन आया था। उसे ढूंढते हुए जब छत पर गया तो वह फंदे पर लटकी मिली। शव देखकर समर्थ ने नौकर प्रमोद झारिया और अपने मौसेरे भाई स्वराज को बुलाया था।

16 जून तक जेल में रहेंगे मां-बेटे

ट्विशा शर्मा की डेथ मिस्ट्री में सास पूर्व जज गिरिबाला सिंह और पति समर्थ को सीबीआई कोर्ट ने 16 जून तक न्यायिक हिरासत में भोपाल सेंट्रल जेल भेज दिया। रिमांड खत्म होने पर 2 जून को दोनों को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां सीबीआइ ने दोबारा उनकी रिमांड नहीं मांगी।

जिस कंपनी में जॉब करती थी ट्विशा, वहां समर्थ सिंह ने इन्वेस्ट किए थे लाखों रुपए

ये भी पढ़ें
Twisha Sharma Death Case

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Twisha Sharma Case

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Jun 2026 04:57 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / सास गिरिबाला को गिफ्ट देना चाहती थी ट्विशा, मौत वाले दिन किया था ऑर्डर

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

राज्यसभा के लिए मीनाक्षी नटराजन पर कांग्रेस का दांव क्यों? पूर्व प्रधानमंत्री के करीबी को दी थी मात

Rajya Sabha Elections 2026
भोपाल

BJP Rajya Sabha Strategy: मध्यप्रदेश से तरुण चुघ की एंट्री के क्या हैं राजनीतिक मायने?

Tarun Chugh Rajya Sabha
भोपाल

कांग्रेस गंवा सकती है MP की राज्यसभा सीट, आपसी लड़ाई के बाद बीजेपी ने खम ठोंका

BJP leaders claim victory for the Congress Rajya Sabha seat as well
भोपाल

तीन बार समझाइश पर नहीं माने तो सीधे बाहर, एमपी में बोर्ड अध्यक्ष-उपाध्यक्षों के लिए सख्त गाइडलाइन

CM Guideline For Presidents
भोपाल

ट्विशा केस: समर्थ सिंह पर जेल में लगाए 4 लंबरदार, गर्भवतियों से ले रहे गिरिबाला सिंह की खबर

Lambardar assigned to monitor Samarth Singh in jail regarding the Twisha case
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.