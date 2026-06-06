सास गिरिबाला को गिफ्ट देना चाहती थी ट्विशा, मौत वाले दिन किया था ऑर्डर

जांच एजेंसियों को दिए गए बयान में समर्थ सिंह ने बताया कि, ' 12 मई की सुबह में जिम गया और ट्विशा ने घर पर ही योग किया। अम्मा (गिरिबाला सिंह) कोर्ट चली गई थीं और मैं भी अपने काम से बाहर चला गया। दोपहर के बाद ट्विशा घर के नजदीक के पार्लर गई और शाम करीब 6 बजे वापस लौटी। इस दौरान मैं घर आ चुका था। कुछ देर बाद में ईको पार्क टहलने चला गया था। मेरे जाने के कुछ देर बाद ट्विशा भी वहां पहुंची, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाए। शाम 7 बजे एक ही पार्क से हम दोनों अलग-अलग रास्तों से घर लौटे। रात करीब 8 बजे के आसपास मैं, ट्विशा और अम्मा तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया। उसके बाद कुछ देर टीवी देखा। 9 बजे के बाद सभी अपने-अपने कमरों में चले गए।