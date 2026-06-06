राज्यसभा के लिए मीनाक्षी नटराजन पर कांग्रेस का दांव क्यों? पूर्व प्रधानमंत्री के करीबी को दी थी मात

Rajya Sabha Elections 2026: मध्य प्रदेश में जून में राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रहीं हैं। खाली हो रही इन सीटों में से एक सीट कांग्रेस की है जिसके लिए पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की राज्यसभा सीट से पूर्व लोकसभा सांसद और राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की करीबी माने जाने वाली मीनाक्षी नटराजन (Meenakshi Natrajan) को उच्च सदन भेजने का निर्णय लिया है। प्रदेश में कांग्रेस के तमाम चेहरों के बीच पार्टी आलाकमान ने मिनाक्षी नटराजन चुना गया। नटराजन साल 2009 में पूर्व प्रधानमंत्री के करीबी और भाजपा के कद्दावर नेता को लोकसभा चुनाव हराने के बाद सुर्ख़ियों में आई थी। अब कांग्रेस उन्हें राज्यसभा के रास्ते वापस दिल्ली की राजनीति लाने की कोशिश कर रही है।