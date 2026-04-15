CBSE Board 10th Result 2026: 10वीं बोर्ड के नतीजे घोषित, बेटियां फिर नंबर वन

CBSE Board Result 2026: एमपी बोर्ड के 10वीं 12वीं के रिजल्ट की गहमा-गहमी के बीच सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन (CBSE) ने क्लास 10 बोर्ड परीक्षा 2026 (सेशन 1) के नतीजे घोषित कर दिए हैं। अचानक परिणाम आने से पहले तो लोग चौंक गए, लेकिन अब स्कूलों में खुशी का माहौल है। छात्र अपने CBSE क्लास 10 के नतीजे 2026 ऑफिशियल वेबसाइट - cbse.gov.in और results.cbse.nic.in पर देख सकते हैं। इसके साथ ही स्टूडेंट्स UMANG ऐप और DigiLocker पर जरूरी क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके भी अपने रिजल्ट के बारे में पता कर सकते हैं।