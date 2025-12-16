हाइवे पर चलते ट्रक में लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान

कोलारस (शिवपुरी). कोलारस अनुविभाग की लुकवासा चौकी अंतर्गत कमला एग्रो वेयरहाउस के पास मंगलवार दोपहर एक चलते ट्रक के केबिन में अचानक से आग लग गई। आग लगते ही ट्रक चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए वाहन रोका और कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही लुकवासा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने फायर ब्रिगेड को बुलाया, जिसकी मदद से आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
बिहार के मोतिहारी निवासी ट्रक चालक रामभजन ने बताया कि वह बिहार से ट्रक में धान भरकर गुजरात के अहमदाबाद जा रहा था। लुकवासा चौकी क्षेत्र में आया तो अचानक केबिन से धुआं उठने लगा, जो देखते ही देखते आग में बदल गया। चालक ने तत्काल ट्रक रोककर बाहर कूदकर जान बचाई। प्रथम ²ष्टया आग लगने का कारण ट्रक की वायङ्क्षरग में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग की लपटों से ट्रक का केबिन पूरी तरह जलकर खाक हो गया। हालांकि समय रहते ट्रक में भरी धान को सुरक्षित बचा लिया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
शिवपुरी जिले में हाईवे पर दौड़ते वाहनों में आग लगने की एक माह के अंदर तीन घटनाएं हो चुकी हैं। बड़ी बात यह है कि सर्दी के मौसम में भी शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की घटनाएं हो रही हैं, यह बड़ी बात है। जबकि ऐसी घटनाएं अधिकांश गर्मी के मौसम में तो समझ में आती हैं ,लेकिन सर्दी के मौसम में इस तरह की घटनाएं समझ से परे है। पर इन घटनाओं का सुखद पहलू यह रहा कि इन घटनाओं में कोई जन हानि नही हुई।
