NH-46 पर भीषण हादसा, पुलिया से टकराते ही ट्रक में लगी आग, पीछे से आई कार जलते ट्रक में घुसी

NH-46 पर भीषण हादसा (Photo Source- Patrika Input)
Horrific Accident : मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के सुभाषपुरा थाना इलाके से गुजरने वाले नेशनल हाईवे नंबर- 46 पर टंकी वाले हनुमान मंदिर के पास बड़ा हादसा हो गया। ग्वालियर से शिवपुरी की ओर आ रहा गद्दों से भरा ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर पुलिया से टकराया गया। पलटी खाते ही ट्रक में भीषण आग लग गई। यही नहीं ट्रक के ठीक पीछे आ रही एक तेज रफ्तार कार भी अनियंत्रित होकर पलटते हुए ट्रक में जा घुसी, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई।
हादसे के कुछ ही सेकंड बाद पीछे से आ रही शिवपुरी की दूसरी कार में सवार बल्ली सरदार, अभिषेक शर्मा, अनुज शर्मा और गगन त्रिवेदी ने बिना समय गवाए ट्रक और कार में फंसे घायलों को बाहर निकाला। इन युवकों की तत्परता से वाहन चालकों की जान बच गई। वहीं, ट्रक से टकराई कार के सवार भी तुरंत बाहर निकल आए, जिससे बड़ी जनहानि होने से टल गई।
सूचना मिलते ही सुभाषपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। हाईवे पर हादसे के बाद लगा जाम पुलिस ने वन-वे कराकर सुचारू कराया। सुभाषपुरा थाना प्रभारी राजीव दुबे ने बताया कि, हादसा देर रात हुआ, जो समय रहते राहगीरों की तत्परता के चलते टल गया। फिलहाल, मामले की जांच की जा रही है।
