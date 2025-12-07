NH-46 पर भीषण हादसा, पुलिया से टकराते ही ट्रक में लगी आग, पीछे से आई कार जलते ट्रक में घुसी

Horrific Accident : मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के सुभाषपुरा थाना इलाके से गुजरने वाले नेशनल हाईवे नंबर- 46 पर टंकी वाले हनुमान मंदिर के पास बड़ा हादसा हो गया। ग्वालियर से शिवपुरी की ओर आ रहा गद्दों से भरा ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर पुलिया से टकराया गया। पलटी खाते ही ट्रक में भीषण आग लग गई। यही नहीं ट्रक के ठीक पीछे आ रही एक तेज रफ्तार कार भी अनियंत्रित होकर पलटते हुए ट्रक में जा घुसी, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई।