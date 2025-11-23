एमपी में बनेगी हार्वर्ड-कैम्ब्रिज से श्रेष्ठ यूनिवर्सिटी! सीएम से चर्चा के बाद आध्यात्मिक गुरु का बड़ा दावा

Sadguru Riteshvar Maharaj - शिक्षा के क्षेत्र में मध्यप्रदेश अग्रणी रहा है। महाभारत काल में भी गुरुकुल परंपरा में उज्जैन की खासी प्रतिष्ठा थी। यह तथ्य तो सर्वविदित है कि स्वयं भगवान श्रीकृष्ण यहां के सांदिपनी आश्रम में अध्ययन करने आए थे। शिक्षा-ज्ञान-अध्ययन-अध्यापन में मध्यप्रदेश को पुनर्प्रतिष्ठित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यहां भव्य 'सनातन यूनिवर्सिटी' की योजना पर विचार विमर्श चल रहा है। आध्यात्मिक सद्गुरु रितेश्वर महाराज Spiritual Master Riteshwar Maharaj ने यह बात कही। उन्होंने दावा किया कि मध्यप्रदेश में प्रस्तावित यह विश्वविद्यालय दुनियाभर में विख्यात हार्वर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी बड़ा और प्रति​ष्ठित होगा।