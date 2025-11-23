Patrika LogoSwitch to English

शिवपुरी

एमपी में बनेगी हार्वर्ड-कैम्ब्रिज से श्रेष्ठ यूनिवर्सिटी! सीएम से चर्चा के बाद आध्यात्मिक गुरु का बड़ा दावा

Sadguru Riteshvar Maharaj- मध्यप्रदेश में सनातन विश्वविद्यालय बनाने की योजना, सद्गुरु रितेश्वर महाराज ने सीएम से की बात

शिवपुरी

image

deepak deewan

Nov 23, 2025

Sadguru Riteshvar Maharaj - शिक्षा के क्षेत्र में मध्यप्रदेश अग्रणी रहा है। महाभारत काल में भी गुरुकुल परंपरा में उज्जैन की खासी प्रतिष्ठा थी। यह तथ्य तो सर्वविदित है कि स्वयं भगवान श्रीकृष्ण यहां के सांदिपनी आश्रम में अध्ययन करने आए थे। शिक्षा-ज्ञान-अध्ययन-अध्यापन में मध्यप्रदेश को पुनर्प्रतिष्ठित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यहां भव्य 'सनातन यूनिवर्सिटी' की योजना पर विचार विमर्श चल रहा है। आध्यात्मिक सद्गुरु रितेश्वर महाराज Spiritual Master Riteshwar Maharaj ने यह बात कही। उन्होंने दावा किया कि मध्यप्रदेश में प्रस्तावित यह विश्वविद्यालय दुनियाभर में विख्यात हार्वर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी बड़ा और प्रति​ष्ठित होगा।

आध्यात्मिक सद्गुरु रितेश्वर महाराज अल्प प्रवास पर शिवपुरी आए थे। वे सर्किट हाउस पहुंचे जहां अनुयायियों और श्रद्धालुओं ने उनका स्वागत किया। सद्गुरु रितेश्वर महाराज ने सभी को आर्शीवाद दिया। सर्किट हाउस में कुछ देर रहने के बाद वे वृंदावन के लिए रवाना हो गए।

सद्गुरु रितेश्वर महाराज ने अनुयायियों को सनातन की महत्ता बताई। उन्होंने कहा कि धर्म और अध्यात्म का प्रचार-प्रसार सभी संतों का कर्तव्य है। वे इसी सनातन धर्म के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं।

रविवार को सीएम मोहन यादव से मुलाकात की

रितेश्वर महाराज ने बताया कि मध्यप्रदेश में कैम्ब्रिज और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी भव्य और प्रति​ष्ठित 'सनातन विश्वविद्यालय' बनाने की योजना है। उन्होंने रविवार को सीएम मोहन यादव से मुलाकात के दौरान इस संबंध में बातचीत की। सद्गुरु रितेश्वर महाराज ने कहा कि सीएम मोहन यादव से उनके सालों से आत्मीय संबंध हैं। वे हमारे आश्रम आते रहे हैं। उनसे अनेक विषयों पर गहन विमर्श हुआ।

विश्व का पहला 'सनातन विश्वविद्यालय' होगा

आध्यात्मिक सद्गुरु रितेश्वर महाराज के मुताबिक मध्यप्रदेश में विश्वस्तरीय ' सनातन विश्वविद्यालय' की स्थापना का विचार है। सीएम मोहन यादव से इस संबंध में रविवार को लंबी चर्चा हुई है। सनातन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ समन्वित कर वैश्विक स्तर की शिक्षा देने के लिए इस वि​श्वविद्यालय का प्रस्ताव बनाया जा रहा है। यह विश्व का पहला 'सनातन विश्वविद्यालय' होगा।

बता दें कि आध्यात्मिक सद्गुरु रितेश्वर महाराज, आरएसएस कार्यवाह डॉ. मनमोहन वैद्य की पुस्तक 'हम और यह विश्व- के लोकार्पण समारोह में शामिल होने भोपाल आए थे। इसके बाद रविवार को उन्होंने सीएम मोहन यादव से मुलाकात की।

Updated on:

23 Nov 2025 09:30 pm

Published on:

23 Nov 2025 09:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shivpuri / एमपी में बनेगी हार्वर्ड-कैम्ब्रिज से श्रेष्ठ यूनिवर्सिटी! सीएम से चर्चा के बाद आध्यात्मिक गुरु का बड़ा दावा

