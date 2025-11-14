एमपी में गंदा धंधा, महाराष्ट्र से लग्जरी कारों से आकर लाखों उड़ा रहे बिजनेसमेन

MP Police- एमपी का एक सीमावर्ती जिला अवैध कामों का मानो गढ़ बन गया है। हाल ये है कि दूसरे राज्यों के लोग भी इनमें संलिप्त हो रहे हैं। छिंदवाड़ा जिले में खुलेआम जुआ फड़ें चल रहीं हैं। महाराष्ट्र के अमरावती और नागपुर जिलों के व्यवसायी, किसान आदि लग्जरी कारों से आकर इस गंदे धंधे में लाखों रुपए उड़ा रहे हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने एक गांव में चल रहे जुआ फड़ पर छापा मारा। पुलिस की इस दबिश में मौके लाखों की नकदी और संपत्ति जब्त की गई। महाराष्ट्र से आए लोगों की कई कारें भी पकड़ी गईं।