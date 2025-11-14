Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

एमपी में गंदा धंधा, महाराष्ट्र से लग्जरी कारों से आकर लाखों उड़ा रहे बिजनेसमेन

MP Police- महाराष्ट्र से छिंदवाडा आकर लाखों उड़ा रहे, पुलिस की कार्रवाई में हुआ खुलासा

भोपाल

image

deepak deewan

Nov 14, 2025

MP police

MP police- File Pic

MP Police- एमपी का एक सीमावर्ती जिला अवैध कामों का मानो गढ़ बन गया है। हाल ये है कि दूसरे राज्यों के लोग भी इनमें संलिप्त हो रहे हैं। छिंदवाड़ा जिले में खुलेआम जुआ फड़ें चल रहीं हैं। महाराष्ट्र के अमरावती और नागपुर जिलों के व्यवसायी, किसान आदि लग्जरी कारों से आकर इस गंदे धंधे में लाखों रुपए उड़ा रहे हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने एक गांव में चल रहे जुआ फड़ पर छापा मारा। पुलिस की इस दबिश में मौके लाखों की नकदी और संपत्ति जब्त की गई। महाराष्ट्र से आए लोगों की कई कारें भी पकड़ी गईं।

मध्यप्रदेश पुलिस ने जुआ-सट्टा, नशीले पदार्थों, फर्जी लेन-देन जैसी अवैध गतिविधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। संगठित अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे इस अभियान के शुरुआती 10 दिनों में ही जबर्दस्त कार्रवाई की गई। इस अवधि में प्रदेशभर से एक करोड़ रुपए से ज्यादा की नगदी, वाहन, मोबाइल फोन और अन्य संपत्तियां जब्त की गईं।

इसी क्रम में छिंदवाड़ा जिले में 12 नवंबर को बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस को मिली विश्वसनीय सूचना के आधार पर बिछुआ पुलिस ने गुलसी के जंगल में चल रहे जुआ फड़ पर दबिश दी। यहां 52 पत्तों के माध्यम से दांव लगाए जा रहे थे। पुलिस ने घेराबंदी कर मौके से 15 लोगों को गिरफ्तार किया। खास बात यह है कि गिरफ्तार आरोपियों में पांढुर्ना, सौंसर और छिंदवाड़ा के साथ महाराष्ट्र के अमरावती और नागपुर जिलों के लोग भी शामिल हैं।

महाराष्ट्र से भी आपराधिक तत्व आ रहे

पुलिस ने बताया कि कार्रवाई में कुल 70 लाख 93 हजार 900 रुपए कीमत की संपत्ति जब्त की। इसमें नकदी के साथ 15 एंड्रॉयड मोबाइल और नौ चार पहिया गाड़ियां शामिल हैं। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में लंबे समय से यह जुआ फड़ चल रहा था जिसमें आसपास के लोगों के साथ ही महाराष्ट्र से भी आपराधिक तत्व आ रहे थे।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अवैध जुआ-सट्टा और संगठित अपराधों पर नियंत्रण के लिए प्रदेशभर में लगातार कार्रवाई की जा रही है। राज्य के कई जिलों में कार्रवाई में एक करोड़ रुपए के नगदी, मोबाइल फोन, कार व अन्य वाहन जब्त किए जा चुके हैं। यह विशेष अभियान आगे भी जारी रहेगा।

