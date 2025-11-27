होटल में महिला मित्र के साथ रुके मैनेजर ने रात में पी शराब और फिर….

manager found hanging after drinking with woman friend in hotel room (demo pic)
MP News: मध्यप्रदेश के शिवपुरी में एक होटल में कीटनाशक कंपनी के मैनेजर का शव फांसी के फंदे पर लटका मिलने से सनसनी फैल गई। मैनेजर के साथ उसकी एक महिला मित्र भी कमरे में रुकी थी। महिला मित्र के मुताबिक, उसे घटना का पता तब चला जब रात करीब 3 बजे उसकी नींद खुली। उसने तुरंत होटल स्टाफ को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है।
शिवपुरी शहर के कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत शिव रिसोर्ट होटल में कीटनाशक कंपनी के मैनेजर राकेश यादव (45 वर्ष) का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। राकेश यादव उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले थे, लेकिन नौकरी के चलते सागर में रहते थे। बुधवार को वह अपनी महिला मित्र के साथ शिवपुरी आए थे और होटल में ठहरे थे। महिला मित्र दतिया की रहने वाली है। महिला मित्र ने बताया कि सुबह करीब 3 बजे जब उसकी नींद खुली तो राकेश फांसी के फंदे पर लटके हुए थे। उसने राकेश को फंदे से नीचे उतारा और होटल स्टाफ को बुलाया। इसके बाद स्टाफ ने पुलिस को सूचना दी।
महिला मित्र ने बताया कि रात में राकेश ने शराब पी थी और रात 11 बजे तक सब कुछ ठीक था। इसके बाद वह सो गई थी और जब उसकी नींद खुली तो राकेश फंदे पर लटके हुए मिले। उसने तुरंत राकेश को नीचे उतारा और होटल स्टाफ को बुलाया। राकेश को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। महिला मित्र का कहना है कि राकेश ने ऐसा क्यों किया यह उसकी समझ से परे है। कोतवाली पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दे दी है। परिजन उत्तर प्रदेश से शिवपुरी के लिए रवाना हो गए हैं। शुक्रवार को परिजनों की मौजूदगी में राकेश के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, इसलिए पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।
