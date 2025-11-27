होटल में महिला मित्र के साथ रुके मैनेजर ने रात में पी शराब और फिर….

महिला मित्र ने बताया कि रात में राकेश ने शराब पी थी और रात 11 बजे तक सब कुछ ठीक था। इसके बाद वह सो गई थी और जब उसकी नींद खुली तो राकेश फंदे पर लटके हुए मिले। उसने तुरंत राकेश को नीचे उतारा और होटल स्टाफ को बुलाया। राकेश को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। महिला मित्र का कहना है कि राकेश ने ऐसा क्यों किया यह उसकी समझ से परे है। कोतवाली पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दे दी है। परिजन उत्तर प्रदेश से शिवपुरी के लिए रवाना हो गए हैं। शुक्रवार को परिजनों की मौजूदगी में राकेश के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, इसलिए पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।