Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिवपुरी

होटल में महिला मित्र के साथ रुके मैनेजर ने रात में पी शराब और फिर….

MP News: महिला मित्र ने बताया- रात में मैनेजर ने शराब पी थी, रात 11 बजे तक सब कुछ ठीक था, सुबह 3 बजे नींद खुली तो मैनेजर फांसी के फंदे पर झूल रहा था...।

2 min read
Google source verification

शिवपुरी

image

Shailendra Sharma

Nov 27, 2025

shivpuri

manager found hanging after drinking with woman friend in hotel room (demo pic)

MP News: मध्यप्रदेश के शिवपुरी में एक होटल में कीटनाशक कंपनी के मैनेजर का शव फांसी के फंदे पर लटका मिलने से सनसनी फैल गई। मैनेजर के साथ उसकी एक महिला मित्र भी कमरे में रुकी थी। महिला मित्र के मुताबिक, उसे घटना का पता तब चला जब रात करीब 3 बजे उसकी नींद खुली। उसने तुरंत होटल स्टाफ को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है।

महिला मित्र के साथ होटल में रुका था मैनेजर

शिवपुरी शहर के कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत शिव रिसोर्ट होटल में कीटनाशक कंपनी के मैनेजर राकेश यादव (45 वर्ष) का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। राकेश यादव उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले थे, लेकिन नौकरी के चलते सागर में रहते थे। बुधवार को वह अपनी महिला मित्र के साथ शिवपुरी आए थे और होटल में ठहरे थे। महिला मित्र दतिया की रहने वाली है। महिला मित्र ने बताया कि सुबह करीब 3 बजे जब उसकी नींद खुली तो राकेश फांसी के फंदे पर लटके हुए थे। उसने राकेश को फंदे से नीचे उतारा और होटल स्टाफ को बुलाया। इसके बाद स्टाफ ने पुलिस को सूचना दी।

रात में पी थी शराब

महिला मित्र ने बताया कि रात में राकेश ने शराब पी थी और रात 11 बजे तक सब कुछ ठीक था। इसके बाद वह सो गई थी और जब उसकी नींद खुली तो राकेश फंदे पर लटके हुए मिले। उसने तुरंत राकेश को नीचे उतारा और होटल स्टाफ को बुलाया। राकेश को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। महिला मित्र का कहना है कि राकेश ने ऐसा क्यों किया यह उसकी समझ से परे है। कोतवाली पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दे दी है। परिजन उत्तर प्रदेश से शिवपुरी के लिए रवाना हो गए हैं। शुक्रवार को परिजनों की मौजूदगी में राकेश के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, इसलिए पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

एमपी में महिला नायब तहसीलदार ने गार्ड को मारे थप्पड़, डंडे से भी पीटा, VIDEO
मुरैना
naib tehsildar jyoti lakshakar

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Nov 2025 08:47 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shivpuri / होटल में महिला मित्र के साथ रुके मैनेजर ने रात में पी शराब और फिर….

बड़ी खबरें

View All

शिवपुरी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में बनेगी हार्वर्ड-कैम्ब्रिज से श्रेष्ठ यूनिवर्सिटी! सीएम से चर्चा के बाद आध्यात्मिक गुरु का बड़ा दावा

Sadguru Riteshvar Maharaj claims to build a university in Madhya Pradesh that is superior to Harvard and Cambridge
शिवपुरी

एमपी में यहां रोड की खुदाई में मिली सदियों पुरानी ‘बेशकीमती’ मूर्ति

shivpuri
शिवपुरी

शादी में जूते चुराई की रस्म के नेग पर विवाद, जमकर चले लात-घूंसे और कुर्सियां

shivpuri
शिवपुरी

LBSNAA से शिवपुरी पहुंचे 6 ट्रेनी IAS अधिकारी, गांवों में घूमकर जानीं योजनाओं की हकीकत

trainee IAS officers
शिवपुरी

SBI का कारनामा! एफडी के नाम पर मजदूर का किया बीमा, 1 लाख कटे तो खुली बैंक की पोल

CG Fraud New
शिवपुरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.