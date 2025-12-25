एमपी में बीजेपी नेत्री के बेटे पर रेप केस करने वाली पीड़िता ने खाईं नींद की 40 गोलियां

बता दें कि 27 साल की पीड़िता ने 30 अप्रैल 2025 को नगर पालिका अध्यक्ष के बेटे रजत शर्मा के खिलाफ शादी का वादा कर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में पीड़िता ने बताया था कि उसकी दोस्ती कुछ साल पहले नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा के बेटे रजत शर्मा के साथ हुई थी। दोस्ती के बाद दोनो में प्रेम हुआ और फिर रजत ने उससे शादी करने का वादा किया और कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। अब रजत ने उससे शादी करने से मना कर दिया है। युवती ने बताया कि रजत ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और खुद दूसरी शादी करने जा रहा है। पुलिस ने तब मामला दर्ज कर जांच में ले लिया था।