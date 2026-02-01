21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिवपुरी

एमपी के इस गांव में रातों रात रईस हो गए लोग, बनीं आलीशान बिल्डिंग्स-आई लग्जरी कारें

Shivpuri- शिवपुरी के करेरा गांव में साइबर ठगी से रातों रात रईस हो गए लोग

2 min read
Google source verification

शिवपुरी

image

deepak deewan

Feb 21, 2026

People in Karera village of Shivpuri became rich overnight through cyber fraud

People in Karera village of Shivpuri became rich overnight through cyber fraud (PC: AI)

Shivpuri- मध्यप्रदेश के इस गांव की शानो शौकत की पूरे इलाके में चर्चा है। यहां आलीशान बिल्डिंग बनी हैं, लोगों के पास लग्जरी कारें हैं। गांव के लोग रातों रात रईस हो गए हैं। प्रदेश के शिवपुरी जिले के करेरा गांव का नजारा 1—2 सालों में पूरी तरह बदल गया है। गांव के जो लोग दो वक्त की रोटी भी बमुश्किल जुटा पाते थे उनके घरों की रौनक बदल चुकी है। ग्रामीणों के पास महंगे मोबाइल हैं, लकदक कार हैं। हालांकि गांव की यह समृद्धि काली कमाई से आई है। करेरा गांव, जामताड़ा जैसा की साइबर ठगों का ठिकाना बन चुका है। यहां के कुछ बदमाशों ने लोगों को अश्लीलता के जाल में फंसाकर करोड़ों रुपए ठगे। अब पुलिस सक्रिय हुई है। साइबर ठगी में लगे 21 महिला-पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है।

शिवपुरी जिले के करेरा और पिछोर में जामताड़ा जैसा साइबर ठगों का बड़ा नेटवर्क बन गया है। यहां के बदमाश ठगी और ब्लैकमेलिंग के कारोबार में करोड़ों कमा रहे हैं। अश्लील चेटिंग, वीडियो कॉल रिकॉडिंग कर लोगों को फंसाकर पैसे लूट रहे हैं।
साइबर ठगी के इस रैकेट में कई महिलाएं भी शामिल हैं।

ग्रामीण इलाकों में चल रहा यह काला कारोबार तब उजागर हुआ जब भोपाल में 80 संदिग्ध बैंक खातों की सूची मिली। पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ ने बताया कि पुलिस की पड़ताल में शिवपुरी के करेरा और पिछोर इलाके में साइबर ठगी के रैकेट संचालित होने की बात सामने आई। योजना बनाकर पुलिस ने दबिश दी और साइबर ठगी के एक बड़े रैकेट का नेक्सेस तोड़ते हुए कई बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया।

अश्लीलता के जाल में फंसाकर ठगी और ब्लैकमेलिंग

पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ के अनुसार सभी आरोपी अश्लीलता के जाल में फंसाकर ठगी और ब्लैकमेलिंग के काम में लगे थे। एप के जरिए चैट कर लोगों को फंसाते और उनका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते थे। पुलिस ने करेरा के 20 पुरुष और एक महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 21 मोबाइल, 17 ATM कार्ड बरामद किए गए हैं।

7 लग्जरी कारें भी बरामद

ब्लैकमेलिंग के पैसों से साइबर ठग रातों रात रईस बन गए थे। उन्होंने आलीशान बिल्डिंग बनवाई और लग्जरी गाड़ियां खरीदीं। पुलिस ने जालसालों के पास से 7 लग्जरी कारें भी बरामद की हैं। एक आरोपी ने हाल ही में आलीशान मकान खरीदा है।

ये भी पढ़ें

एमपी में 8वें वेतन आयोग में अधिकारियों-कर्मचारियों की सैलरी पर बड़ा अपडेट, जारी की एडवाइजरी
भोपाल
MP Police Advisory on Salary in 8th Pay Commission

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

21 Feb 2026 06:37 pm

Published on:

21 Feb 2026 06:36 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shivpuri / एमपी के इस गांव में रातों रात रईस हो गए लोग, बनीं आलीशान बिल्डिंग्स-आई लग्जरी कारें

बड़ी खबरें

View All

शिवपुरी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पत्नी को उठाकर थाने ले आई पुलिस, पीछे से पहुंचे पति ने ब्लेड से काट लिया खुद का गला, मचा हड़कंप

MP News
शिवपुरी

होटल के कमरे में कॉलेज छात्रा की संदिग्ध मौत, युवक के साथ आई थी

shivpuri
शिवपुरी

कोर्ट के बाहर वकील की गोली मारकर हत्या करने वाले बदमाश का शॉट एनकाउंटर, 3 आरोपी पकड़ाए

Shot Encounter
शिवपुरी

एमपी में कोर्ट जाते वक्त वकील की गोली मारकर हत्या

shivpuri
शिवपुरी

108 इमरजेंसी बनी तमाशा, एम्बुलेंस बंद हुई तो स्टाफ ने खून की उल्टियां करते मरीज से ही लगवाया धक्का, Video

108 Emergency
शिवपुरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.