एमपी के इस गांव में रातों रात रईस हो गए लोग, बनीं आलीशान बिल्डिंग्स-आई लग्जरी कारें

Shivpuri- मध्यप्रदेश के इस गांव की शानो शौकत की पूरे इलाके में चर्चा है। यहां आलीशान बिल्डिंग बनी हैं, लोगों के पास लग्जरी कारें हैं। गांव के लोग रातों रात रईस हो गए हैं। प्रदेश के शिवपुरी जिले के करेरा गांव का नजारा 1—2 सालों में पूरी तरह बदल गया है। गांव के जो लोग दो वक्त की रोटी भी बमुश्किल जुटा पाते थे उनके घरों की रौनक बदल चुकी है। ग्रामीणों के पास महंगे मोबाइल हैं, लकदक कार हैं। हालांकि गांव की यह समृद्धि काली कमाई से आई है। करेरा गांव, जामताड़ा जैसा की साइबर ठगों का ठिकाना बन चुका है। यहां के कुछ बदमाशों ने लोगों को अश्लीलता के जाल में फंसाकर करोड़ों रुपए ठगे। अब पुलिस सक्रिय हुई है। साइबर ठगी में लगे 21 महिला-पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है।