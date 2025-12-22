22 दिसंबर 2025,

शिवपुरी

बलात्कार के बाद किशोरी को एक लाख रुपए में बेचा

शिवपुरी. शहर की देहात थाना पुलिस ने तीन साल पूर्व एक किशोरी के अपहरण, मानव तस्करी व दुष्कर्म के मामले का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को पकडक़र कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेजा गया है। जबकि तीसरा आरोपी जो कि पीडि़ता का जीजा है, वह पहले से ही किसी दुष्कर्म

शिवपुरी

Rakesh shukla

Dec 22, 2025

अपहरण, मानव तस्करी व दुष्कर्म के मामले का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को पकडक़र कोर्ट में पेश किया

शिवपुरी. शहर की देहात थाना पुलिस ने तीन साल पूर्व एक किशोरी के अपहरण, मानव तस्करी व दुष्कर्म के मामले का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को पकडक़र कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेजा गया है। जबकि तीसरा आरोपी जो कि पीडि़ता का जीजा है, वह पहले से ही किसी दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद है।
टीआई देहात जितेन्द्र मावई ने बताया कि फरवरी 2023 में एक 13 साल की किशोरी के अपहरण का मामला दर्ज हुआ था। बीते रोज एक किशोरी शिवपुरी महिला थाना पहुंची और आपबीती सुनाते हुए अपहरण, दुष्कर्म व मानव तस्करी के मामले का खुलासा किया। किशोरी ने पुलिस को बताया कि तीन साल पहले मेरा जीजा घर पर बोलकर गया था कि मेरा दोस्त देवेन्द्र ङ्क्षसह गुर्जर आ रहा है, तुम उसके ट्रक में बैठकर ग्राम ङ्क्षसहनिवास आ जाना। वहां मैं तुमको उतार लूंगा। जीजा की बात सुनकर किशोरी देवेन्द्र गुर्जर के ट्रक में सवार हो गई। देवेन्द्र किशोरी को ट्रक में बिठाकर ग्वालियर ले गया और रास्ते में ट्रक में ही उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और कुछ दिन अपने पास रखकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा। जब देवेन्द्र का इस कुकृत्य से मन भर गया तो उसने एक लाख 20 हजार रुपए में किशोरी का सौदा नरवर के चकरामपुर निवासी राजेश उर्फ राजू कोरी से कर दिया। राजेश किशोरी को अपने घर ले गया और जबरन ही किशोरी को अपनी पत्नी बनाकर रखा । इस दौरान उसके एक बच्चा भी पैदा हो गया, जो आज 1 साल 10 महीने का है। बाद में राजेश किसी न किसी बात पर से किशोरी की मारपीट करने लगा तो किशोरी ने राजेश के घर से भागने की योजना बनाई और फिर मौका पाकर दो दिन पहले वह राजेश के चंगुल से छुटकर शिवपुरी में महिला थाने आ गई। चूंकि घटनाक्रम देहात थाना पुलिस का था तो महिला थाने ने मामला देहात पुलिस को सौंप दिया। देहात पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए देवेन्द्र ङ्क्षसह गुर्जर, राजेश कोरी व किशोरी के जीजा के खिलाफ अपहरण, मानव तस्करी सहित दुष्कर्म का मामला दर्ज कर देवेन्द्र व राजेश दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि तीसरा आरोपी किशोरी का जीजा पहले से ही जेल में बंद है। किशोरी व उसके बच्चे को पुलिस ने परिजन को सुपुर्द कर दिया है।

#Crime

Published on:

22 Dec 2025 12:24 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Shivpuri / बलात्कार के बाद किशोरी को एक लाख रुपए में बेचा

शिवपुरी

