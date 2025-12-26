26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

शिवपुरी

‘मैं लूंगी इंग्लिश का पीरियड…’ संस्कृत की क्लास रुकवाकर मैडम ने कर दी लेडी टीचर की पिटाई

MP News: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां अतिथि शिक्षिका को संस्कृत की क्लास लेना भारी पड़ गया।

शिवपुरी

image

Himanshu Singh

Dec 26, 2025

shivpuri-news

फोटो सोर्स- एआई जनरेटेड

MP News: मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के पिछोर में स्थित शासकीय हाई स्कूल में शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। जहां कक्षा में पढ़ाने को लेकर हुए विवाद में स्कूल की प्रभारी शिक्षिका ने अतिथि शिक्षिका के साथ मारपीट कर दी। घटना के बाद पीड़िता की शिकायत पर पिछोर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक, तालबेहट जिला ललितपुर निवासी वंदना सिंह (38), पत्नी विजयराज सिंह ठाकुर, वर्ष 2018 से शासकीय हाई स्कूल लहर्रा में संस्कृत विषय की अतिथि शिक्षिका के रूप में पदस्थ हैं। बीते रोज दोपहर करीब 2:30 बजे वह कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ा रही थीं। इसी दौरान स्कूल की प्रभारी शिक्षिका पूनम सिंह कक्षा में पहुंचीं और अंग्रेजी विषय पढ़ाने के लिए कक्षा लेने की बात कही।

आरोप है कि जब अतिथि शिक्षिका ने अपनी कक्षा चलने की बात कही, तो दोनों के बीच कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर प्रभारी शिक्षिका ने गाली-गलौज करते हुए लात-घूंसे से मारपीट शुरू कर दी और बाल पकड़कर जमीन पर घसीट दिया। इस घटना में अतिथि शिक्षिका को चोटें आई हैं।

घटना के बाद वंदना सिंह ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है। मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Updated on:

26 Dec 2025 04:44 pm

Published on:

26 Dec 2025 04:43 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shivpuri / 'मैं लूंगी इंग्लिश का पीरियड…' संस्कृत की क्लास रुकवाकर मैडम ने कर दी लेडी टीचर की पिटाई

