‘मैं लूंगी इंग्लिश का पीरियड…’ संस्कृत की क्लास रुकवाकर मैडम ने कर दी लेडी टीचर की पिटाई

जानकारी के मुताबिक, तालबेहट जिला ललितपुर निवासी वंदना सिंह (38), पत्नी विजयराज सिंह ठाकुर, वर्ष 2018 से शासकीय हाई स्कूल लहर्रा में संस्कृत विषय की अतिथि शिक्षिका के रूप में पदस्थ हैं। बीते रोज दोपहर करीब 2:30 बजे वह कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ा रही थीं। इसी दौरान स्कूल की प्रभारी शिक्षिका पूनम सिंह कक्षा में पहुंचीं और अंग्रेजी विषय पढ़ाने के लिए कक्षा लेने की बात कही।



आरोप है कि जब अतिथि शिक्षिका ने अपनी कक्षा चलने की बात कही, तो दोनों के बीच कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर प्रभारी शिक्षिका ने गाली-गलौज करते हुए लात-घूंसे से मारपीट शुरू कर दी और बाल पकड़कर जमीन पर घसीट दिया। इस घटना में अतिथि शिक्षिका को चोटें आई हैं।