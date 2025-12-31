31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिवपुरी

गेस्ट हाउस में 10 साल पुरानी गर्लफ्रेंड को मिलने बुलाया और..

mp news: शादी न होने पर प्रेमी ने गला रेतकर की प्रेमिका की हत्या, 10 साल से थे प्रेम संबंध, पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार ।

2 min read
Google source verification

शिवपुरी

image

Shailendra Sharma

Dec 31, 2025

shivpuri hindi news

lover called married girlfriend to meet in guest house and then killed (demo pic)

mp news: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले के नरवर में एक युवक ने अपनी शादीशुदा गर्लफ्रेंड की बेरहमी से हत्या कर दी। शादीशुदा प्रेमिका को मारने के बाद आरोपी ने खुद गेस्ट हाउस के मैनेजर को घटना के बारे में बताया जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया और मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया गया है कि आरोपी और महिला के बीच बीते 10 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था लेकिन महिला की शादी परिजन ने कहीं और कर दी थी।

10 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग

जानकारी के मुताबिक नरवर के मगरौनी चौकी क्षेत्र के इमलिया गांव के रहने वाले गोकुल (40 साल) के उसी गांव की रिंकी कोली से 10 साल पुराने प्रेम संबंध थे। दोनों परिवारों के बीच शादी को लेकर बातचीत भी हुई थी, लेकिन किसी कारण से शादी नहीं हो पाई। कुछ साल पहले रिंकी की शादी उसके परिवारवालों ने ग्वालियर के एक युवक से कर दी। शादी के बाद भी दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलता रहा। दो साल पहले रिंकी का पति से विवाद हो गया और वो अपने दोनों बच्चों के साथ मायके में आकर रहने लगी। अब एक बार फिर रिंकी की नजदीकियां गोकुल से होने लगी।

गेस्ट हाउस में बुलाया और मार डाला

रिंकी को दोपहर 12 बजे गोकुल ने मिलने के लिए नरवर के अमर शांति गेस्ट हाउस में बुलाया। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और गोकुल ने ब्लेड से रिंकी का गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद गोकुल खुद गेस्ट हाउस के रिसेप्शन पर पहुंचा और मैनेजर को रिंकी की हत्या करने की जानकारी दी। मैनेजर ने तत्काल डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे से महिला का शव बरामद किया। शुरूआती पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि रिंकी अब उससे मिलने में आना कानी करती थी और शादी भी नहीं कर रही थी इसी कारण वो नाराज था।

ये भी पढ़ें

पड़ोसन बोली- ‘अपने बेटे से तेरे संबंध बनवाऊंगी’, आहत होकर महिला ने दी जान
कटनी
katni

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

31 Dec 2025 08:03 pm

Published on:

31 Dec 2025 07:59 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shivpuri / गेस्ट हाउस में 10 साल पुरानी गर्लफ्रेंड को मिलने बुलाया और..

बड़ी खबरें

View All

शिवपुरी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘मैं लूंगी इंग्लिश का पीरियड…’ संस्कृत की क्लास रुकवाकर मैडम ने कर दी लेडी टीचर की पिटाई

shivpuri-news
शिवपुरी

एमपी में बीजेपी नेत्री के बेटे पर रेप केस करने वाली पीड़िता ने खाईं नींद की 40 गोलियां

shivpuri
शिवपुरी

बलात्कार के बाद किशोरी को एक लाख रुपए में बेचा

अपहरण, मानव तस्करी व दुष्कर्म के मामले का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को पकडक़र कोर्ट में पेश किया
शिवपुरी

एक साथ 13 जेसीबी से बड़ा एक्शन, 300 बीघा जमीन से हटा अतिक्रमण

shivpuri
शिवपुरी

हाइवे पर चलते ट्रक में लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान

मंगलवार दोपहर एक चलते ट्रक के केबिन में अचानक से आग लग गई
शिवपुरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.