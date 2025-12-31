गेस्ट हाउस में 10 साल पुरानी गर्लफ्रेंड को मिलने बुलाया और..

lover called married girlfriend to meet in guest house and then killed (demo pic)
mp news: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले के नरवर में एक युवक ने अपनी शादीशुदा गर्लफ्रेंड की बेरहमी से हत्या कर दी। शादीशुदा प्रेमिका को मारने के बाद आरोपी ने खुद गेस्ट हाउस के मैनेजर को घटना के बारे में बताया जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया और मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया गया है कि आरोपी और महिला के बीच बीते 10 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था लेकिन महिला की शादी परिजन ने कहीं और कर दी थी।
जानकारी के मुताबिक नरवर के मगरौनी चौकी क्षेत्र के इमलिया गांव के रहने वाले गोकुल (40 साल) के उसी गांव की रिंकी कोली से 10 साल पुराने प्रेम संबंध थे। दोनों परिवारों के बीच शादी को लेकर बातचीत भी हुई थी, लेकिन किसी कारण से शादी नहीं हो पाई। कुछ साल पहले रिंकी की शादी उसके परिवारवालों ने ग्वालियर के एक युवक से कर दी। शादी के बाद भी दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलता रहा। दो साल पहले रिंकी का पति से विवाद हो गया और वो अपने दोनों बच्चों के साथ मायके में आकर रहने लगी। अब एक बार फिर रिंकी की नजदीकियां गोकुल से होने लगी।
रिंकी को दोपहर 12 बजे गोकुल ने मिलने के लिए नरवर के अमर शांति गेस्ट हाउस में बुलाया। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और गोकुल ने ब्लेड से रिंकी का गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद गोकुल खुद गेस्ट हाउस के रिसेप्शन पर पहुंचा और मैनेजर को रिंकी की हत्या करने की जानकारी दी। मैनेजर ने तत्काल डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे से महिला का शव बरामद किया। शुरूआती पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि रिंकी अब उससे मिलने में आना कानी करती थी और शादी भी नहीं कर रही थी इसी कारण वो नाराज था।
