गेस्ट हाउस में 10 साल पुरानी गर्लफ्रेंड को मिलने बुलाया और..

रिंकी को दोपहर 12 बजे गोकुल ने मिलने के लिए नरवर के अमर शांति गेस्ट हाउस में बुलाया। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और गोकुल ने ब्लेड से रिंकी का गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद गोकुल खुद गेस्ट हाउस के रिसेप्शन पर पहुंचा और मैनेजर को रिंकी की हत्या करने की जानकारी दी। मैनेजर ने तत्काल डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे से महिला का शव बरामद किया। शुरूआती पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि रिंकी अब उससे मिलने में आना कानी करती थी और शादी भी नहीं कर रही थी इसी कारण वो नाराज था।