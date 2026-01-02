बाघ ने किया वृद्ध पर हमला, अस्पताल में भर्ती

शिवपुरी. जिले के सतनवाड़ा थाना क्षेत्र में माधव टाइगर रिजर्व की सीमा से सटे ग्राम डोंगर में गुरुवार को बाघिन ने एक वृद्ध पर हमला कर उसे घायल कर दिया। बाघिन ने केवल पैर पर ही वृद्ध को काटा है और उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। इधर बुजुर्ग ग्रामीण पर हुए हमले के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने मौके पर पहुंची टाइगर ट्रैङ्क्षकग टीम को घेर लिया और पार्क प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि जिस मादा बाघिन ने हमला किया है, उसे महज 5 दिन पहले 27 दिसंबर को ही टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया था और आज उसने हमला बोल दिया। अब तो आए दिन ऐसी घटनाएं होगी।

जानकारी के मुताबिक डोंगर गांव निवासी शिवलाल बघेल (68) गुरुवार की सुबह करीब 7 बजे अपने घर से लगभग 100 मीटर दूर खेत में शौच के लिए गया था। तभी खेत में झाडिय़ों के बीच छिपी बैठी बाघिन ने शिवलाल पर अचानक हमला कर दिया। शिवलाल ने शोर मचाया तो आसपास से लोग लाठियां लेकर मौके पर एकत्रित हो गए और बाघिन जंगल में भाग गई। ग्रामीणों की माने तो बाघिन एक या दो दिन से इसी क्षेत्र में थी और पहले उसने कुछ कुत्तों का भी शिकार किया है। घायल शिवलाल को परिजन ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। परिजन फतेह ङ्क्षसह बघेल ने बताया कि शिवलाल के शरीर पर कई जगह गंभीर काख्म आए हैं और इलाज जारी है। इधर माधव टाइगर रिजर्व की टीम बाघिन के मूवमेंट पर नजर रखे हुए है।