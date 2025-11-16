शादी में जूते चुराई की रस्म के नेग पर विवाद, जमकर चले लात-घूंसे और कुर्सियां

जानकारी के मुताबिक करैरा निवासी नन्हे शाह की बेटी मुस्कान की शादी तालबेहट निवासी अब्बास अली के बेेटे असर के साथ तय हुई थी। बीते रोज बारात करैरा के मधुर मिलन पैलेस आई थी। शादी समारोह में कार्यक्रम चल रहे थे। इसी बीच जब दूल्हे की साली जीजा के जूते चोरी करके ले गई तो जूते के बदले नेग कम-ज्यादा देने के चक्कर में दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति बन गई। हालात यह बने कि दोनों तरफ से कुर्सियां व पत्थर तक फेंके गए। घटना में 6 लोगों को चोटें आई हैं।