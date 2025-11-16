Patrika LogoSwitch to English

शिवपुरी

शादी में जूते चुराई की रस्म के नेग पर विवाद, जमकर चले लात-घूंसे और कुर्सियां

mp news: शादी में जमकर हुआ बवाल..एक युवक ने दूल्हे की तलवार छीनी..दोनों पक्षों में हुई मारपीट...।

less than 1 minute read
Google source verification

शिवपुरी

image

Shailendra Sharma

Nov 16, 2025

shivpuri

dispute erupted over joota chupai ritual at wedding

mp news: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले के करैरा में मधुर मिलन पैलेस में एक शादी समारोह में जूते चुराने की रस्म में विवाद हो गया। घटना में वर-वधु पक्ष दोनों ने एक-दूसरे के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं एक युवक ने दूल्हे के पास मौजूद तलवार ले ली और मौके पर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। मामले की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बमुश्किल स्थिति को संभाला। मारपीट की घटना में दोनों पक्षों के 6 लोगों को चोटें आई हैं।

जूता चुराई की रस्म के नेग पर विवाद

जानकारी के मुताबिक करैरा निवासी नन्हे शाह की बेटी मुस्कान की शादी तालबेहट निवासी अब्बास अली के बेेटे असर के साथ तय हुई थी। बीते रोज बारात करैरा के मधुर मिलन पैलेस आई थी। शादी समारोह में कार्यक्रम चल रहे थे। इसी बीच जब दूल्हे की साली जीजा के जूते चोरी करके ले गई तो जूते के बदले नेग कम-ज्यादा देने के चक्कर में दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति बन गई। हालात यह बने कि दोनों तरफ से कुर्सियां व पत्थर तक फेंके गए। घटना में 6 लोगों को चोटें आई हैं।

विदाई में अड़ंगा, पुलिस ने समझाया

एक युवक ने तो दूल्हे के पास मौजूद तलवार ले ली और काफी देर तक मौके पर हंगामा करता रहा। इसके बाद किसी ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने दोनों पक्षों को अलग कराया। शादी समारोह की रस्में पूरी होने के बाद विवाद के चलते विदाई नहीं हो रही थी तो एएसआइ शैलेन्द्र सिंह चौहान ने दोनों पक्षों को समझाया और फिर दूल्हा अपनी दुल्हन को घर ले गया।

Updated on:

16 Nov 2025 10:21 pm

Published on:

16 Nov 2025 09:45 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shivpuri / शादी में जूते चुराई की रस्म के नेग पर विवाद, जमकर चले लात-घूंसे और कुर्सियां

