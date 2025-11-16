एमपी के 7 जिलों के कलेक्टरों को दिल्ली से लगी फटकार, मिला टारगेट..

आयोग की ओर से अधिकारियों ने इन जिलों के कलेक्टरों को फटकार लगाते हुए नाराजगी जाहिर की गई और साफ साफ कहा गया है कि ट्राइबल और अर्बन के नाम पर काम टाले जा रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। अधिकारियों ने कलेक्टरों से कहा है कि किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। डिजिटाइजेशन का निर्धारित समय में पूरा किया जाना चाहिए। जो भी अभी ये कह रहे हैं कि ट्राइबल एरिया होने के कारण दिक्कत आ रही है या फिर और किसी कारण से काम प्रभावित हो रहा है वो ध्यान रखें कि टाइम लिमिट क्या है और उसी टाइम लिमिट में काम पूरा करना है।