Agricultural loans- मध्यप्रदेश में किसानों की माली हालत सुधारने और अन्न उत्पादन में वृद्धि के लिए कई कवायदें की जा रहीं हैं। इसके अंतर्गत खेती के लिए खाद बीज की सहज उपलब्धता के साथ सिंचाई पर भी फोकस किया जा रहा है। इसी दिशा में राज्य सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए बड़ी पहल की है। प्रदेश में 52 हजार किसानों के खेत में सोलर पंप स्थापित करने की योजना शुरु की गई है। इससे जहां बिजली बिल के पैसे बचेंगे वहीं किसान अतिरिक्त बिजली बेच भी सकेंगे। इस प्रकार किसान अन्नदाता के साथ ही ऊर्जा प्रदाता भी बनेंगे। सोलर पंप के लिए किसानों को केवल 10 प्रतिशत राशि देनी होगी। अंशदान में करीब 60 प्रतिशत हिस्सा कृषक ऋण राशि के रूप में मिलेगा जिसका ब्‍याज भी राज्‍य सरकार भरेगी। खास बात यह है कि योजना के लिए प्रदेश के 33 हजार से ज्यादा किसानों के लिए कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं।