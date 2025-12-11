बहाने से महिला डॉक्टरों के सामने नंगा हो जाता था भारतीय युवक, पुलिस ने कनाडा में किया गिरफ्तार!

Indian-origin man: कनाडा के मिसिसॉगा शहर में एक चौंकाने वाली शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां एक 25 साल का भारतीय मूल का युवक (Indian-origin) कई मेडिकल क्लिनिकों में जाकर चेकअप करवाने के बहाने महिला डॉक्टरों और स्टाफ के सामने अश्लील हरकतें करता (criminal behavior) हुआ पकड़ा गया। पील रीजनल पुलिस ने इस युवक को गिरफ्तार (arrest) कर लिया है। आरोपी का नाम वैभव है और वह ब्रैम्पटन का रहने वाला है। यह मामला 2025 के कई महीनों तक चलता रहा, जिससे इलाके में खलबली मच गई।